Aida Parascan de la Masterchef a pierdut sarcina. Era gravidă în cinci luni

Momente grele pentru Aida Parascan care, la sfârșitul lunii aprilie, a dezvăluit că este însărcinată pentru a patra oară. Câștigătoarea 'Masterchef', gravidă în cinci luni, a pierdut sarcina.

Aida Parascan, în vârstă de 39 de ani, mărturisea că are o sarcină dificilă. Totuși, în toamnă, ea ar fi trebuit să-l aducă pe lume pe cel de-al patrulea membru al familiei. Din păcate, Aida Parascan a anunțat astăzi că inima bebelușului a încetat să bată.

Câștigătoarea 'Masterchef' s-a fotografiat pe patul de spital și a dat vestea tristă.

'Au trecut 5 luni în care am trecut prin toate stările prin care trece o mamă care așteaptă un bebe. În ultima săptămână însă, am trecut prin iad și am fost față în față cu moartea și la propriu, și la figurat. Inima „îngerașului” a încetat să bată. Suflețelul lui s-a dus înapoi la Dumnezeu. A făcut și va face parte mereu din familia noastră și din mine și toți l-am iubit enorm. Durerea și suferința nu pot fi exprimate în cuvinte, mă rog să pot înțelege sensul a tot ce s-a întâmplat și mulțumesc pentru că sunt în viață și că mă întorc acasă, la cei care mă iubesc.', a transmis Aida Parascan.

Aida Parascan anunța la finalul lunii aprilie că este însărcinată

'Onorez și respect viața care mi-a fost dăruită și mulțumesc pentru fiecare clipă trăită. Abia așteptăm să-l cunoaștem pe "îngeraș" (așa îl numește Emilia pe bebelușul din burtică). Dumnezeu mi-a făcut cea mai mare surpriză a vieții mele, dar cred că este și una din cele mai mari încercări/ provocări/ teste... Eu sunt genul de om care spune prima dată: "Și acum ce fac?" După care spun: "Doamne, dacă-i musai... cu plăcere" să ne punem centurile de siguranță și să trăim cu bucurie tot ce va urma, să aducem fericire nouă înșine, oamenilor și să mulțumim Pământului care ne-a îngăduit să ne naștem”, a fost mesajul scris de Aida Parascan, la finalul lunii aprilie.

Despre relația atipică pe care o are cu tatăl copiilor

În urmă cu puțin timp, Aida Parascan făcea dezvăluiri cu privire la relația pe care o are cu tatăl copiilor ei: Gainina, în vârstă de 20 de ani, Samuel, în vârstă de 13 ani și Emilia, în vârstă de zece ani.

'Să spunem că avem o relație atipică. Eu am luat deciziile mele, el, pe ale lui. Mi-am crescut copiii singură, de 7 ani fac acest lucru… eu mă descurc singură. Un bărbat poate să fie lângă tine sau nu, dar un copil este cu tine toată viața. Niciodată să nu te simți obligată să faci un avort. Unei femei nu trebuie să-i fie frică să-și crească copiii singură. Foarte greu un bărbat simte ceea ce simte o femeie în privința unui copil… suntem diferiți', mărturisea Aida Parascan.