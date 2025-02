Afișe misterioase în campania lui Călin Georgescu: IPJ Cluj a intrat pe fir! Decizia luată de polițiști

Aceste afișe au ridicat semne de întrebare, în condițiile în care campania electorală a candidatului a fost declarată oficial fără venituri sau cheltuieli.

Potrivit răspunsului IPJ Cluj pentru DC News, solicitat în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, verificările au fost efectuate la data de 24 noiembrie 2024, iar materialele electorale neconforme au fost îndepărtate imediat. Polițiștii au demarat investigații suplimentare pentru identificarea persoanelor responsabile și au informat reprezentanții Autorității Electorale Permanente (AEP).

„Situația de fapt la care faceți referire privind afișe electorale ale unui anumit candidat care ar fi fost neconforme a fost verificată de către polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, la data de 24.11.2024, materialele în cauză fiind îndepărtate de îndată. De asemenea, în acest caz au fost continuate demersurile legale, inclusiv pentru identificarea persoanei/persoanelor responsabile de afișajul acestor materiale, fiind întreprinse toate măsurile legale prevăzute de lege, cu informarea reprezentanților Autorității Electorale Permanente”, se arată în răspunsul semnat de subinspectorul de poliție Andreea-Andrada Hășdățean.

Președintele AEP, Toni Greblă, semnalase anterior că instituția a cerut explicații autorităților locale din județele Cluj, Caraș-Severin și Vrancea cu privire la apariția afișelor electorale ale lui Călin Georgescu, fără a primi, la momentul respectiv, un răspuns clar. Afișele au fost observate în mai multe județe, unele dintre acestea neavând codul mandatarului financiar, ceea ce contravine reglementărilor legale privind transparența cheltuielilor de campanie.

„Având în vedere materialele electorale ale unui candidat la alegerile pentru Președintele României din anul 2024, apărute în spațiul public, precum și faptul că, până în prezent, acest competitor electoral nu a declarat niciun venit și nicio cheltuială aferente campaniei electorale, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat mai multe autorități competente ale statului român, respectiv: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Inspectoratele Județene de Poliție din județele Caraș-Severin, Cluj și Vrancea”, a explicat Toni Greblă.

Campania lui Călin Georgescu rămâne sub lupa autorităților, în condițiile în care candidatul a raportat oficial zero cheltuieli și zero venituri pentru promovarea sa electorală.

