Lasconi cere demiterea lui Hurezeanu. Ce spune Chirieac despre ”discuțiile cu Grenell” și ministrul de Externe

Reacția Elenei Lasconi a venit după ce Financial Times a dezvăluit că Administrația Trump face presiuni asupra României pentru ridicarea restricțiilor fraților Tate. Potrivit publicației, cazul Tate a fost adus în discuție pentru prima dată de oficialii americani într-o convorbire telefonică cu guvernul român săptămâna trecută și apoi a fost urmărit de trimisul special al lui Trump, Richard Grenell, când s-a întâlnit cu ministrul român Emil Hurezeanu la Conferința de Securitate de la München.

Lasconi a criticat dur prestația ministrului de Externe, acuzându-l de minciuni și de subminarea poziției României pe scena internațională: "după 10 ani de epocă Iohannis absentul și arogantul, ne trezim la Externe cu Hurezeanu Pinocchio, care, aflăm din presa străină, minte sau își lasă purtătorul de cuvânt să mintă pentru el. Este inadmisibil! Este inadmisibil ca domnul Hurezeanu și echipa să ne vorbească despre întâlniri cu înalți oficiali ai SUA ca Richard Grenell. Care întâlniri? Exact! Cea despre care domnul Hurezeanu confirmă oficial că a existat, dar pe care partea americană o infirmă categoric", a scris Elena Lasconi pe o rețea de socializare.

Hurezeanu a negat că discuția pe care a avut-o cu Grenell ar fi reprezentat o formă de presiune asupra justiției, afirmând, pentru B1 TV, că "A fost o discuție informală (...). La un moment dat, l-am întrebat care sunt interesele sale în legătură cu România, mi-a spus că vom vedea în măsura discuției, iar la plecare, fără alte comentarii, mi-a spus că-l interesează soarta fraților Tate, așa cum, de altfel, se știe. Și aici discuția noastră s-a terminat".

Discuția informală, interpretată ca gest diplomatic

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat reacția Elenei Lasconi, ironizând poziția liderului în materie de politică externă. Chirieac a sugerat că Hurezeanu, fiind în esență jurnalist, s-ar fi întâlnit întâmplător cu Richard Grenell într-un hol de hotel și ar fi interpretat discuția ca pe o întâlnire diplomatică.

"În privința domnului Hurezeanu, cu doamna expert în politică externă a Lasconi... După ce ne-am lămurit cu Consiliul de Securitate, acum vine și cu astfel de propunere, ceea ce ne bucură, înseamnă că și-a făcut temele la politică externă și e doxă de carte", spune Bogdan Chirieac.

"Eu pot să înțeleg ce s-a întâmplat. Emil Hurezeanu, fundamental, este jurnalist. S-o fi întâlnit în holul hotelului cu Rick Grenell și i-a spus dom'le, hai să discutăm, să vă explicăm de ce s-au anulat alegerile. După care, ca orice jurnalist, Emil Hurezeanu a spus dom'le, m-am întâlnit și am vorbit cu Rick Grenell. O fi vorbit două minute cu Rick Grenell, acolo, dar nu e în marja unei întâlniri diplomatice autentice. Deci de aici cred că a plecat neînțelegerea, din acest punct de vedere, iar Rick Grenell a dat răspunsul la Financial Times. Adică el n-avea treabă cu Hurezeanu...", mai arată acesta.

Recunoașterea americanilor că justiția e controlată politic?

Analistul politic Bogdan Chirieac consideră neplauzibilă ideea că administrația americană ar fi exercitat presiuni asupra guvernului României pentru eliberarea fraților Tate (acuzați anul trecut, înainte de restituirea dosarului, de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi viol), având în vedere că atât SUA, cât și Marea Britanie au susținut constant că justiția românească este independentă și suverană.

"Nu cred că s-a făcut așa ceva, fiindcă atât Statele Unite, cât și Marea Britanie ne-au spus că avem o justiție independentă și suverană, care se supune doar în fața legii. Ori, ce ar cere în momentul acesta administrația americană, să se exercite o influență politică a guvernului României asupra justiției? Noi în România știm că așa ceva nu este posibil. Chiar dânșii au spus că toată campania aia, tot războiul româno-român a fost bun, a fost în regulă, s-a întâmplat... Deci cum să ceară Statele Unite guvernului României să-i elibereze pe frații Tate, când de treaba asta nu se poate ocupa decât justiția?", se întreabă Bogdan Chirieac.

Chirieac sugerează că, dacă acum există dubii asupra independenței justiției, acest lucru contrazice narativul promovat anterior de partenerii internaționali.

"Dacă cumva ajung la concluzia noastră, pe care o clamăm de ani de zile, că justiția în România e nefuncțională, atunci da, avem un suport de discuție și putem discuta lucrurile astea. Dar atunci ce s-a întâmplat în toți anii ăștia cu oamenii care au fost hărțuiți și după 10 ani de zile instanțele de judecată i-au declarat nevinovați, după ce au făcut ani de arest preventiv?", mai spune acesta.

"Cel mai tare este faptul că justiția e nefuncțională, dar acum și ei o tratează ca nefuncțională. Câtă vreme cer guvernului României să ia o decizie în justiția din această țară, rezultă că tu recunoști implicit că justiția din România este controlată politic, ceea ce nu are nimic de-a face cu un stat de drept. Ori, dacă au cerut asta, ne-au dat înțeles că, într-adevăr, justiția din România e controlată politic", conchide el la Antena 3 CNN.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News