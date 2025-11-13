€ 5.0839
DCNews Stiri Aeroporturile din România domină topul european pentru cea mai dinamică dezvoltare a traficului aerian
Data actualizării: 15:26 13 Noi 2025 | Data publicării: 15:24 13 Noi 2025

Aeroporturile din România domină topul european pentru cea mai dinamică dezvoltare a traficului aerian
Autor: Elena Aurel

avion_54015100 România a înregistrat cea mai rapidă creștere a traficului aerian din Europa în septembrie. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @yaroslav-astakhov-
 

România a înregistrat cea mai rapidă creștere a traficului aerian din Europa în septembrie.

România a fost clasată de Airports Council International - Europe în topul statelor europene care au înregistrat cea mai rapidă creştere a traficului aerian în luna septembrie, informează joi, printr-un comunicat, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), potrivit Agerpres.

Conform clasamentului ACI-Europe, aeroporturile din România au înregistrat o creştere medie a traficului aerian de pasageri de 11,1% în septembrie 2025 faţă de aceeaşi lună din 2024, ceea ce situează ţara noastră pe al patrulea loc, după Slovacia, Polonia şi Slovenia.

În topul ACI-Europe, Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ocupă al treilea loc european, la categoria sub un milion de pasageri pe an, unde clasamentul este: Anvers (Belgia), Hatay (Turcia) şi Bucureşti Băneasa, care a avut o creştere-record de 136,7% a traficului aerian.

La categoria aeroporturilor mari, 10 - 25 de milioane de pasageri/an, a fost înregistrată o creştere europeană medie de 4,6% a traficului de pasageri, pe care Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti a depăşit-o, având cu 11,3% mai mulţi pasageri în septembrie 2025 faţă de aceeaşi lună a anului 2024.

Trafic aerian în creștere pe aeroporturile din București

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a înregistrat, în primele nouă luni ale anului 2025, pe aeroporturile capitalei, un trafic aerian de 13.281.705 pasageri şi 106.840 mişcări de aeronave (aterizări şi decolări). Din total, pe Aeroportul Henri Coandă s-au înregistrat 12.902.632 de pasageri şi 95.944 avioane care au aterizat şi decolat, iar pe Aeroportul Băneasa - 379.073 pasageri şi 10.896 decolări şi aterizări.

Numărul pasagerilor care au tranzitat aeroporturile Bucureştiului în primele nouă luni ale acestui an a înregistrat o creştere de 9,23%, faţă de aceeaşi perioadă din 2024, creându-se astfel premisele atingerii pragului de 17 milioane de pasageri în întreg anul 2025.

"Evoluţia numărului de pasageri din România devansează semnificativ tendinţa generală înregistrată la nivel european, ceea ce evidenţiază dinamismul aeroporturilor din ţară şi interesul românilor pentru transportul aerian. Aviaţia nu mai reprezintă doar un mijloc de transport, ci un catalizator de dezvoltare economică şi o punte între culturi. Aeroporturile României nu trebuie să rămână doar puncte de plecare şi sosire. Ele pot deveni, prin investiţii în modernizare şi extindere, motoare de transformare economică şi socială, simboluri ale unei ţări moderne, deschise şi competitive", a declarat preşedintele Asociaţiei Aeroporturilor din România, Bogdan Mîndrescu, care este şi director general al CNAB, citat în comunicat. 

aeroport
aeroportul baneasa
aeroportul henri coanda
trafic aerian
top european
