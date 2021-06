Adrian Minune a făcut-o să plângă pe Denise Rifai: Sunt disperat! Cu ce sumă colosală a plecat de la o nuntă

Adrian Minune a fost invitatul lui Denise Rifai la emisiunea "40 de întrebări" de la Kanal D și a fost emoționat când a vorbit despre copiii săi.

Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciaí maneliști din România, iar la 47 de ani, este tată a trei copii, dar și bunic, după ce fiica sa cea mare, Carmen, i-a dăruit o nepoțică. Cântărețul are o familie de invidiat, motiv pentru care se emoționează când vorbește despre ea.

Adrian Minune are trei copii: Carmen, Adriana și Adrian Jr, toți trei călcându-i pe urme în lumea artistică, dar niciunul dintre ei nu a ales să cânte manele.

Adrian Minune, moment emoționant

În urmă cu câțiva ani, familia Simionescu a trecut însă printr-un moment tensionat, atunci când Carmen la 16 ani a fugit de acasă cu un băiat de 20 de ani. Adrian Minune a raportat la poliție dispariția ei și a angajat 20 de bodyguarzi pentru a o căuta pe fată. A aflat după o săptămână unde este și i-a transmis tânărului cu care a fugit Carmen:

"El să mă sune să împăcăm toată situația, că dacă nu sunt în stare să mă duc la pușcărie pentru Carmen. Sunt o bombă, sunt în stare de orice. Îl iau în brațe și explodez cu el", spunea Adrian Minune la acel moment.

"Până unde sunteți dispus să mergeți pentru copiii dv?", l-a întrebat Denise Rifai pe invitatul său.

"Până unde sunteți dispus să mergeți pentru copiii dv?", l-a întrebat Denise Rifai pe Adrian Minune.

"Până acolo unde m-ați citat și de acolo mai sus. Sunt disperat de copiii mei... Până la Dumnezeu! Cred că orice părinte ar fi așa! Sunt dispus să merg până oriunde pentru copiii mei. Ăsta e răspunsul", a spus emoționat Adrian Minune, cerând și un șervețel pentru a-și șterge lacrimile.

"V-ați emoționat și m-ați emoționat și pe mine. Emoție mare de tată. Eu am notat așa că pentru dvs cea mai mare sensibilitate, și m-ați emoționat și pe mine, m-ați făcut să plâng, sunt copiii", a încheiat Denise Rifai momentul lacrimogen.

Cu ce sumă colosală a plecat Adi Minune de la o nuntă

Denise Rifai l-a întrebat pe invitatul său când a făcut primul milion de euro.

"Sincer? Niciodată! Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro", a răspuns Adrian Minune.

"Care este suma cea mai mare cu care ați plecat de la o nuntă", a continuat Denise Rifai.

"A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari", a venit răspunsul manelistului.