Adrian Iencsi, moment de sinceritate: Sunt cele mai frumoase amintiri ale carierei mele

„Au fost momente speciale când evoluam la Rapid, trofeele câștigate, finalele de Cupa României, nu pot să aleg un singur meci. Am prea multe meciuri deosebite și cu rezultate foarte bune.Eu cred că cele două campionate câștigate cu Rapid sunt cele mai frumoase lucruri pe care le-am obținut în decursul carierei mele, legate bineînțeles de clubul Rapid”, a fost dezvăluirea fostului fotbalist, citează Realitatea.net.

El a rememorat câteva dintre momentele care au contribuit la succesele de atunci.

„În 1999 îmi aduc aminte de câteva meciuri care au dus la câștigarea titlului, victoria de pe terenul lui Dinamo cu 1-0, gol Daniel Pancu. Ăla a fost un meci care îmi va rămâne în minte tot timpul. Apoi când am jucat și la Progresul, o echipă foarte bună și am câștigat, iar eu am marcat atunci cu un șut de la distanță. Și mai este și partida contra Craiovei când am izbutit golul victoriei și ne-am asigurat titlul din punct de vedere matematic. Și în sezonul 2002-2003 ce meciuri au fost! Am avut mai multe victorii, a fost distanța mai mare de puncte la final față de cea de la primul triumf”, și-a adus aminte Adrian Iencsi.