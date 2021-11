Adrian Câciu îi răspunde lui Nicuşor Dan după mesajul de pe Facebook: Aş fi preferat să mă sunaţi

"După întâlnirea de sâmbătă cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă, îmi doresc să am în perioada următoare și o întâlnire cu domnul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu. Îi voi prezenta domnului Câciu chestiunile financiare care privesc Primăria Capitalei, ca să aibă informațiile direct de la sursă. E important un dialog direct, fiindcă domnul ministru nu se poate baza pe informațiile de la Gabriela Firea, care pare să-și mintă și colegii de partid, nu doar bucureștenii. Vreau să existe o bună colaborare între Primăria Municipiului București și noul Guvern, fiindcă trebuie să lucrăm împreună pentru interesul bucureștenilor. Provocarea de conflicte și utilizarea de poziții ministeriale pentru ambiții personale, așa cum face deja din primele zile fostul primar al Capitalei, va dezgusta foarte repede cetățenii", a scris, duminică, pe Facebook, Nicuşor Dan.

Adrian Câciu, ministrul Finanţelor, i-a răspuns edilului. Iată ce a scris acesta: "Sunteți doar la un telefon distanță pentru a stabili o întâlnire. Discuția va fi nu numai despre contabilitate și bugetul anului viitor ci mai ales despre modul în care finantarea se transforma în servicii publice concrete și de calitate pentru bucureșteni. Mulțumesc!

PS: As fi preferat sa ma sunati, dumneavoastră ati preferat marketingul. Este ok".

Câciu, despre subvenţionarea gigacaloriei: Ministerul Finanţelor are resursele de a rezolva problema;vrem să avem o discuţie cu primarul Capitalei

Ministerul Finanţelor are bani pentru subvenţionarea gigacaloriei în Capitală, dar trebuie să aibă loc o discuţie corectă şi aplicată cu primarul general Nicuşor Dan, care trebuie să înţeleagă faptul că banii de la bugetul de stat vin, dar nu pentru a sta în conturi deficitare, ci pentru oameni, a declarat vineri, la finalul şedinţei de Guvern, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.



"Am avut o discuţie informală pe tema aceasta. Trebuie să ne vedem cu domnul Nicuşor Dan. Este foarte simplu să spunem alocăm bani. Să ştiţi că Primăria Capitalei are bani. Un primar gospodar putea să mute prin hotărârea Consiliul General, pe baza rectificării bugetare interne şi locale, trebuia să rezolve problemele. Avem cum să alocăm aceşti bani, dar va trebui să avem o discuţie foarte corectă şi foarte aplicată cu domnul primar general, pentru că aici nu e între Ministerul Finanţelor, Ministerul Energiei şi primarul Capitalei. Este vorba despre oameni. Sunt bucureştean şi trăiesc aceeaşi dramă ca şi dumneavoastră şi nu avem, nici dumneavoastră şi nici eu, nicio vină pentru faptul că cineva nu e gospodar, că n-are bani, cineva nu-l mai finanţează, dacă trebuia să-l finanţeze etc", a spus Câciu, citat de Agerpres.