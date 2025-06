Adrian Alexandrov rupe tăcerea după ce Elena Udrea a fost operată: Aceste lucruri au distrus-o

La sediul Penitenciarului de Femei Ploiești Târgșorul Nou la orele 05.30, Elena Udrea a acuzat dureri abdominale severe. Având în vedere simptomatologia prezentată s-a dispus de îndată apelarea serviciului unic de urgență 112.

La ora 06.00 ambulanța s-a prezentat la unitate și în urma consultului s-a hotărât preluarea pacientei pentru investigații suplimentare și conduită terapeutică. Ulterior, medicii specialiști au hotărât să o supună unei intervenții chirurgicale minore, fără a exista vreun moment în care viața pacientei să fie în pericol. Operația a decurs fără probleme, existând posibilitatea ca aceasta să fie externată în cursul zilei.

„Elena Udrea a fost dusă de urgență la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Nici eu și nici ceilalți membri ai familiei nu am fost informați la timp de către reprezentanții penitenciarului, ceea ce mi se pare totuși inacceptabil și de curând, în urmă cu câteva minute, am aflat că operația s-a încheiat cu bine și că urmează să se trezească. Am reușit să vorbesc cu ea la telefon înainte să intre în operație, cred că undeva în jur de ora 14:00 și a cerut să vorbească cu cea mică. Am apucat să schimbăm câteva vorbe și cam atât, pentru că avea totuși niște dureri și era greu”, a declarat partenerul Elenei Udrea.

„Cred că protocolul de la penitenciar este acela de a se duce la cel mai apropiat spital. Înțeleg că este la Spitalul Județean, dar uitându-mă acum la tot evenimentul, nu cred că a mai fost neapărat opțiunea ei, pentru că a trebuit să se facă operația destul de repede, pentru că durerile erau foarte mari și nu cred că s-a mai pus problema să fie transferat la un alt medic, dar am primit asigurări că este bine și chiar vreau să-i mulțumesc domnului doctor că m-a informat în cel mai profesionist mod și am discutat cu dânsul despre situația ei și totul a decurs bine”, a mai declarat Adrian Alexandrov la Antena 3 CNN în emisiunea Mihaelei Bîrzilă.

„Există un motiv de panică, de teamă, mai ales că eu a trebuit să aflu de la avocații Elenei și din presă ceea ce s-a întâmplat dimineață, eu trezindu-mă dis-de-dimineață fără niciun fel de cunoștință despre faptul că ambulanța a fost chemată pentru Elena și dusă la spital. Nu, nu știam că are probleme de sănătate. Imaginați-vă că tot stresul acumulat în ultimele săptămâni sau în ultimii ani, epuizarea psihică și fizică și lipsa oricărei forme de sprijin totuși din partea statului, ca să zic așa, inclusiv imposibilitatea de a primi o permisie pentru a-și vedea copilul în ultimii trei ani sigur că au contribuit major la degradarea stării sale de sănătate”, a mai declarat soțul Elenei Udrea.

Întrebat care crede că este primul lucru pe care îl va face Elena Udrea dacă va fi eliberată, acesta a spus că cel mai probabil se va „reconecta cu fiica ei”.

„Nu știu să vă răspund. Cred că primul lucru pe care îl va face va fi să se reconecteze cu fiica ei pentru că, sincer, sunt străine una de cealaltă. Nu se cunosc absolut deloc, pentru că în două ore pe care le petrece o singură dată pe săptămână vă dați seama că n-au avut timp să se cunoască. Ele nu au o relație de mamă-fiică pentru că e prea puțin timpul petrecut împreună. Imaginați-vă în aproape patru ani, o singură zi de permisie a avut”, a mai zis el la Antena 3 CNN.

