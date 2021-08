Adopții câini. Două suflete își caută o familie iubitoare. Le poți oferi o șansă? (GALERIE FOTO)

"E frumoasă foc"

"Chiar nimeni nu vrea piticania asta frumoasă? Sincer, mă aşteptam să fie mesageria plină de cereri de adopţie pentru ea. E puiuță, cred că rămâne talie mică, e frumoasă foc. Azi va primi şi primul vaccin.O să stau cu ochii pe mesageria paginii pentru că mai are azi şi mâine un loc unde să stea în foster. De vineri seara nu mai are unde, iar soluția ar fi ceva improvizat la adăpost. Păi nu e păcat?", a scris Asociația Kola Kariola pe Facebook.

Vezi AICI foto.

RUFUS

"Probabil că puţini vă mai amintiţi de Rufus, câinele pitbull pus la bătaie, confiscat cu poliţia, povestea clasică în ţara asta unde foarte puţini respectă legea... După preluare, l-am încredinţat lui Robert Munteanu, dresor specializat pe astfel de cazuri şi cu care noi am mai colaborat pe reabilitare câini folosiţi la bătăi.

După câteva luni bune de lucrat cu el, Rufus încă are probleme de comportament cu alţi câini masculi, este încă dominant. Cu oamenii însă este ok. Poate deveni dominant, aşa că îi trebuie un adoptator cu experienţă pe astfel de câini. Dar se ataşează repede de oameni, este energic, jucăuş, un pic sceptic cu cei pe care nu-i cunoaşte. Merge în lesă, răspunde la comenzi de bază, îi plac plimbările cu maşina, la veterinar stă cuminte.

Rufus este un câine matur, cam de 5 ani, cu un istoric în spate, cu traume am putea zice, pentru că aceşti câini folosiţi la bătăi nu au viaţă deloc uşoară. Suportă multe bătăi şi nu numai de la alţi câini, ci de la indivizii care îi deţin, sunt de obicei ţinuţi închişi şi legaţi, hrăniţi prost şi, repet, mănâncă multă bătaie.

Rufus a făcut un real progres în perioada aceasta. Lângă oamenii potriviţi va deveni un câine normal, pentru că are potenţial.

Trebuie să nu mai existe în familie un alt căţel mascul, ca să nu se complice lucrurile, trebuie scos la plimbare să îşi consume energia, dar, ca orice alt câine, trebui dominat, ca să nu domine. Suntem convinşi că undeva acolo există cineva care vrea să salveze un pitbull şi se pricepe la asta. Cererile de adopţie le aşteptăm în mesageria paginii şi vor fi atent selectate", a scris Kola Kariola pe Facebook.

Vezi AICI foto.