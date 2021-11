Adi de la Vâlcea, REVOLTĂ după moartea lui Petrică Mîţu Stoian: Acum ne credeţi? Sau am fost plătiţi de Guvern să murim?

"SOARTA ARTISTULUI ROMAN!!!!

Dumnezeu cu tine, Petrică Mîţu Stoian. S-a mai dus un artist. Gândiţi-vă puţin, noi artiştii când ne-am îmbolnăvit de această boală, Covid, a trebuit să ţinem secret, că alţii care au postat pentru că voiau să se hrănească, să se aline cu mesajele dumneavoastră de susţinere, ne-aţi acuzat că suntem plătiţi de Guvern să ne prefacem. Când ne-am vaccinat, la fel am fost acuzaţi că suntem plătiţi de Guvern ca să ne vaccinăm sau că de fapt nu facem niciun vaccin, doar ne prefacem.

Ce mă doare cel mai rau este că aţi uitat cât v-am bucurat inimile atât timp, că suntem şi noi oameni ca şi voi, că avem familii, pur şi simplu ne-aţi desfiinţat, ne-aţi înjurat, ne-aţi ponegrit cum v-a venit la gură. Foarte mulţi artişti mari ai acestei ţări au murit în ultimul timp, unii pe lânga colegi şi pieteni buni. ACUM NE CREDEŢI? SAU AM FOST PLĂTIŢI DE GUVERN SĂ MURIM?", a scris Adi de la Vâlcea pe Facebook.

A murit interpretul de muzică populară Petrică Mâţu Stoian (fişă biografică)

Interpretul de muzică populară Petrică Mâţu Stoian, care se afla în recuperare post-COVID, a murit, la 6 noiembrie 2021, la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Reşiţa, potrivit reprezentanţilor unităţii medicale. Petrică Mâţu Stoian avea 61 de ani.



* * *



Renumitul cântăreţ de muzică populară Petrică Mâţu Stoian s-a născut la 18 septembrie 1960 în Isverna, Plaiul Cloşanilor, judeţul Mehedinţi. Ca nepot al interpretei de muzică populară Domnica Trop a preluat o parte din cântecele artistei.



A studiat iniţial la Facultatea de Drept, dar nu a profesat pentru că marea lui pasiune a fost muzica. A făcut şi Conservatorul şi a lucrat că artist profesionist, mai întâi, la Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului din 1995, şi apoi a fost angajat al Ansamblului Maria Tănase din Craiova, oraş în care şi locuia până în momentul decesului.



După ce şi-a făcut debutul la cunoscuta emisiune "Tezaur Folcloric", fiind descoperit de renumita Marioara Murărescu, Mâţu Stoian a participat la numeroase festivaluri de folclor câştigând multe premii şi distincţii.



A câştigat premiul I la festivalul "Maria Lătăreţu" de la Târgu Jiu din 1993 şi la festivalul "Cântecele românilor de pretutindeni" de la Drobeta Turnu Severin, din acelaşi an, precum şi primul loc în "Topul tinerilor interpreţi", ediţiile 1994 şi 1995. Aceste reuşite au reflectat atât valoarea, cât şi popularitatea de care se bucura artistul, potrivit biografii.famouswhy.ro/petrica_matu_stoian.



Cântecele sale sunt adresate omului de rând, sunt cântece de veselie şi de înstrăinare, tradiţii de nuntă sau de înmormântare, şi doine, care îi erau cele mai dragi.



În 1995, Petrică Mâţu Stoian a imprimat primul său disc Electrecord, "Aştept să răsară Luna", potrivit www.bestmusic.ro.



În cariera sa artistică, Stoian a lansat zece albume cu mai multe melodii dintre care: "Plecai pe-o potecă mică", "Cine-a fost mai vinovat", "Dulce şi-e guriţa", "Şi moşu'o fost băiat", "Mândra mea floare de munte", "Lina, Lina, Niculina", "Mândruliţa de la Gorj", "Hai să bem un păhărel", "De la luna pân'la soare", "Bea, omule, şi petrece", "Făcui focul sub cazan" şi "Cum e astăzi, n-o fost ieri".



A fost unul dintre cei mai apreciaţi şi respectaţi cântăreţi de muzică populară, datorită talentului său desăvârşit şi a unei charisme aparte, ceea ce i-a adus un mare succes, şi multă admiraţie, transmite Agerpres.