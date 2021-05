Adela Popescu, ceartă cu o mămică, în parc: Mă și enervează cât de amabilă am fost / Mai taci din gura aia

Adela Popescu a reacționat după ce a fost certată de o mămică în parc, în timp ce era cu cei doi băieți pe care-i are cu Radu Vâlcan, Andrei și Alexandru, și le-a povestit totul celor care o urmăresc.

Adela Poescu este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, iar pe lângă cariera de succes, are o familie demnă de invidiat și este o mămică full time.

Vedeta este mămică a doi băieți iar în curând îl va aduce pe lume și pe cel de-al treilea, motiv pentru care s-a retras pentru o perioadă din televiziune, pentru a avea grijă de ea și de cei mici.

Astfel, vedeta a profitat de vremea frumoasă și a ieșit în parc, însă a avut parte de un eveniment neplăcut.

Adela Popescu s-a luat la ceartă cu o mămică, în parc

Mai exact, Adela Popescu s-a luat la ceartă cu o mămică, după ce aceasta a țipat la băiețelul ei pe motiv că acesta ar fi vorbit prea tare.

"La acest loc de joacă am văzut o mămică că îl certa că vorbește prea tare, dar îl certa ca un adult. Eu nu sunt sensibilă la chestia asta, dar când vorbești cu un copil, mi se pare că e o manieră diferită. Ea vorbea ca un adult cu un alt adult. "Mă, mai taci din gura aia că m-ai înnebunit de când ai venit!", a povestit Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Vedeta nu a putut rezista, astfel că a intervenit pentru băiețelul ei. Aceasta și-a cerut scuze și a plecat cu copiii în alt loc.

"Eu am prins discuția și am zis: "Îmi cer scuze dacă v-a deranjat, el încă nu vorbește foarte bine și poate că de asta". Mă și enervează cât de amabilă am fost. (...) Dumneaei adormise un bebeluș de curând și căruciorul îl ținea lângă tobogan. Desigur, căruciorul se putea plimba, dar dumneaei îl ținea acolo. după ce am avut această intervenție supercivilizată, ea a zis "Haideți, rezolvați problema că face așa de când a venit. Vorbește tare și îl deranjează pe ăsta mic". L-am luat pe Andrei de acolo", a mai spus vedeta, potrivit Spectacola.ro

Adela Popescu, în lacrimi lângă copii. Vorba mamei ei pe care abia acum a înțeles-o: Am crezut că explodez. Sentimentul de inutilitate e ceva foarte greu de dus

"Aseara am crezut că o să explodez. Mă uitam la copii, care dormeau, și m-a bușit un plâns nebun. De prea multă dragoste. Cred că e perioada în care îi iubesc cel mai mult. Știu, știu că ar trebui să spun că e mereu la fel, dar nu e.

Dragostea pentru proprii copii crește de la secundă la secundă. Iar aseară simțeam că nu mai am unde să primesc. Iar asta mă face să mă gândesc la părinții noștri și la ce trebuie să fi simțit când am început să ne desprindem. Să putem să adormim și fără mângâierile lor. Să nu mai treacă orice coșmar doar pentru că e mama langa...

“Sentimentul de inutilitate e ceva foarte greu de dus”, mi-a spus mama într-o zi.

Nu am înțeles pe deplin...Daaar... să ne bucuram de ziua asta frumoasă și să ne umplem inima de tot ce o să ne servească drept amintiri când ei vor fi fericiți în altă parte. Dar așa este normal, nu?", a scris Adela Popescu pe pagina de Facebook.