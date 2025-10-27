€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 23:38 27 Oct 2025 | Data publicării: 23:33 27 Oct 2025

Accident grav cu ATV-ul. Tineri între 15 și 17 ani, răniți. Unul a murit
Autor: Irina Constantin

accident-soferi-morti_50576000 Foto: Agerpres
 

Șapte adolescenți au fost răniți după ce ATV-ul care-i transporta a ieșit de pe șosea.

Şapte tineri au fost răniţi, luni seară, după ce ATV-ul care îi transporta a ieşit în afara părţii carosabile, accidentul având loc pe un drum forestier de pe raza localităţii Joseni.

Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, în ATV-ul cu remorcă se aflau şapte tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani.

"Victimele implicate în accident vor fi transportate la CPU a Spitalului Municipal Gheorgheni. S-a alertat autospeciala transport personal şi victime multiple de la Detaşamentul de Pompieri Miercurea Ciuc, cu doi asistenţi medicali de la UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, care va prelua şi transporta victimele de la CPU Gheorgheni la UPU Miercurea Ciuc", arată sursa citată, conform Agerpres. 

Ultimele informații arată că unul dintre tineri a murit. El fusese găsit în stop cardiorespirator, i s-au făcut manevre de resuscitare, dar fără succes, fiind declarată decedat. Minorul avea 16 ani. 

Unul dintre minorii implicaţi în accident a plecat de la faţa locului, iar ceilalţi cinci, care prezentau răni minore, după evaluarea medicală au fost transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atv
accident
raniti
deces
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Primarii au liber la cheltuială. Guvernul a făcut un pas în spate
Publicat acum 2 ore si 4 minute
Prințul Harry și Meghan Markle, gafă jenantă
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Arest preventiv pentru vitezomani: Șoferiță prinsă conducând cu 181 km/h, reținută de polițiști
Publicat acum 2 ore si 27 minute
Accident grav cu ATV-ul. Tineri între 15 și 17 ani, răniți. Unul a murit
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Lukoil își vinde afacerile din străinătate, după sancțiunile impuse de SUA. Gigantul energetic al Rusiei "este distrus"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 18 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 26 Oct 2025
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat pe 26 Oct 2025
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
Publicat pe 26 Oct 2025
Marea problema a lui Ilie Bolojan. Chirieac: I-a ars! Asta bagă România în haos și recesiune
Publicat pe 26 Oct 2025
Horoscop săptămânal. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close