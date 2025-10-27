Accident grav cu ATV-ul. Tineri între 15 și 17 ani, răniți. Unul a murit

Şapte tineri au fost răniţi, luni seară, după ce ATV-ul care îi transporta a ieşit în afara părţii carosabile, accidentul având loc pe un drum forestier de pe raza localităţii Joseni.

Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, în ATV-ul cu remorcă se aflau şapte tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani.

"Victimele implicate în accident vor fi transportate la CPU a Spitalului Municipal Gheorgheni. S-a alertat autospeciala transport personal şi victime multiple de la Detaşamentul de Pompieri Miercurea Ciuc, cu doi asistenţi medicali de la UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, care va prelua şi transporta victimele de la CPU Gheorgheni la UPU Miercurea Ciuc", arată sursa citată, conform Agerpres.

Ultimele informații arată că unul dintre tineri a murit. El fusese găsit în stop cardiorespirator, i s-au făcut manevre de resuscitare, dar fără succes, fiind declarată decedat. Minorul avea 16 ani.

Unul dintre minorii implicaţi în accident a plecat de la faţa locului, iar ceilalţi cinci, care prezentau răni minore, după evaluarea medicală au fost transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare.