A murit tatăl lui Gabriel Torje de la Dinamo

'Ai fost persoana care m-a dus la fotbal prima oară, care m-ai învățat sa alerg pe un teren de fotbal, care m-ai certat atunci cand a trebuit, care m-ai felicitat atunci când am meritat. Ai fost și vei rămâne veșnic in inima mea! DRUM LIN TATA', a scris fotbalistul Gabriel Torje, pe contul său de Instagram.

Transferuri făcute de Dinamo pentru a ieși din criza fără precedent

"FC Dinamo București și clubul francez USL Dunkerque au ajuns la un acord pentru transferul temporar al atacantului Désiré Segbe Azankpo la echipa din Ștefan cel Mare, până la finalul acestui sezon competițional, a anunțat administratorul special Iuliu Mureșan. 28 de ani, născut pe 6 mai 1993 în Benin, Désiré Segbe Azankpo și-a început cariera în fotbalul francez la Metz și a mai evoluat pentru Jeunesse Esch (Luxemburg), Le Puy Foot, Pagny și Epinal (Franța), Senica (Slovacia), Oldham (Anglia), Villefranche și Dunkerque (Franța).

9 este numărul oficial de joc al lui Azankpo la Dinamo București. 17 partide a jucat Azankpo în liga a doua franceză, în prima jumătate a acestui sezon, marcând un gol în Valenciennes vs Dunkerque (1-3). Azankpo a evoluat săptămâna trecută în meciul de campionat Dunkerque vs Paris FC (1-1). 14 selecții a adunat Azankpo pentru prima reprezentativă a statului Benin", transmite FC Dinamo Bucureşti pe pagina oficială de Facebook.

Dinamo a mai efectuat zece transferuri în această iarnă, fiind aduşi fundaşii Răzvan Patriche (Academica Clinceni), Marius Tomozei (UTA Arad), Igor Jovanovic (Suduva), mijlocaşul Balthazar Pierret (Boulogne), portarul francez Thomas Chesneau (Concordia Chiajna), fundaşul dreapta Alin Buleică (Viitorul Pandurii Târgu Jiu), portarul Cristiano Figueiredo, mijlocaşul Jonathan Rodriguez, atacantul Dusan Celar (toţi CFR Cluj) şi mijlocaşul Antoni Valeri Ivanov (U Craiova).

Gabriel Torje (Dinamo) - Am intrat în istorie cu un lucru negativ, sunt convins însă că nu vom retrograda

Mijlocaşul Gabriel Torje (Dinamo) a declarat, la finalul partidei cu FCSB, scor 0-3, că formaţia sa a intrat în istorie cu un lucru negativ prin cele 9 goluri încasate în cele două derby-uri ale actualului sezon al Ligii I, fiind însă convins că va reuşi să evite retrogradarea.



"Am pregătit meciul foarte bine, dar am pornit meciul de la 0-1 şi e greu să porneşti aşa. Nu ştiu dacă diferenţa e atât de mare între noi şi FCSB. Eu cred că jocul s-a rupt la cartonaşul roşu. E clar că e dureros, le ducem pe toate, înfrângerile ni le asumăm. Sunt convins însă că nu vom retrograda. Noi am intrat în istorie cu un lucru negativ, cum este acest 9-0 (pentru FCSB) la general în două meciuri", a spus Torje la DigiSport. Vezi articolul inițial aici!

