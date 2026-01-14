€ 5.0897
DCNews Stiri A murit profesorul Aurelian Poterașu. A fost unul dintre cei mai longevivi directori din Buzău
Data actualizării: 16:39 14 Ian 2026 | Data publicării: 16:12 14 Ian 2026

A murit profesorul Aurelian Poterașu. A fost unul dintre cei mai longevivi directori din Buzău
Autor: Anca Murgoci

aurelian poterasu Aurelian Poterașu

Profesorul Aurelian Poterașu a murit.

 

Aurelian Poterașu a fost profesor de educație fizică și sport. De asemenea, a fost unul dintre cei mai longevivi directori din Buzău. În perioada 2015-2020 a fost direct al Școlii Gimnaziale Nr. 11, cea mai mare unitate de învățământ din municipiul Buzău. Avea 73 de ani.

„Comunitatea Școlii Gimnaziale Nr. 11 își exprimă profunda tristețe la aflarea veștii trecerii în neființă a domnului Poterașu Aurelian, profesor și director al unității noastre de învățământ timp de mulți ani.

Domnul Poterașu Aurelian a fost un cadru didactic dedicat, un director devotat și un om al școlii, care
și-a pus întreaga energie, pricepere și suflet în slujba educației. Prin activitatea sa îndelungată, a contribuit semnificativ la formarea multor generații de elevi și la dezvoltarea instituției noastre. A fost un om care și-a dedicat întreaga sa viață educație!


Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a transmis colectivul Școlii Gimnaziale Nr. 11. 

Profesorul Aurelian Poterașu a murit la spitalul județean Buzău

Fiul său a transmis: „Tatăl meu, Poterașu Aurelian, a încetat din viață, la spitalul județean Buzău. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească”.

„Astăzi ne luăm rămas bun de la un om cum rar întâlnești. Un om drept, blând și profund dedicat meseriei sale. Domnule diriginte, ați fost mai mult decât un profesor: ați fost o călăuză, un sprijin, un model de omenie și corectitudine.


În toți anii în care ne-ați fost alături, ne-ați învățat nu doar materie, ci și respect, echilibru, onoare. Ați știut mereu să fiți ferm, dar și cald. Ne-ați văzut nu doar ca elevi, ci ca oameni în devenire.


Ca director, ați fost un administrator desăvârșit. Ați condus cu înțelepciune, cu rigoare și cu inima deschisă. Școala a fost, sub îndrumarea dumneavoastră, un loc în care se simțea ordinea, dar și grija pentru fiecare.


Astăzi spunem cu tristețe: „La revedere, domnule profesor!”. Plecarea dumneavoastră lasă un gol în sufletele noastre, dar și o amintire puternică și luminoasă. Dumnezeu să vă odihnească în pace!”, a transmis unul dintre foștii săi elevi, Teodor. 

buzau
profesor
