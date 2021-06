Maica Siluana Vlad a murit. Părintele Sturzu: Să ne revedem în Rai, Maica mea dragă!

'A trecut la Domnul în seara aceasta, la câteva zile după ce împlinise 77 de ani, Schimonahia Siluana Vlad (28 mai 1944 - 8 iunie 2021). Dumnezeu să o așeze întru binemeritată odihnă în locașurile drepților! Să ne revedem în Rai, Maica mea dragă!', a scris părintele Constantin Sturzu, pe pagina sa de Facebook.

Maica Siluana Vlad a fost coordonatoarea Centrului de Formare și Consiliere „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și stareța Mănăstirii „Sfântul Siluan Athonitul” din Iași. Maica Siluana Vlad era o personalitate importantă a Bisericii. Va rămâne în mentalul colectiv și prin numeroasele conferințe și prelegeri susținute pe teme de actualitate.

Până la 30 de ani, maica Siluana Vlad susținea că era atee. Foarte revoltată împotriva credinței

'Maica Siluana crede ca ii poate intelege si ajuta pe oamenii care sunt departe de Dumnezeu pentru ca ea insasi a trecut printr-o situatie identica. Nascuta cu numele de mireana Eugenia Vlad, a fost pâna la 30 de ani atee, dupa cum singura ne-a marturisit. "Eram foarte revoltata impotriva credintei. Credeam ca este «opium pentru popor»", isi aminteste ea. Eugenia s-a nascut intr-o familie de tarani, cu cinci copii, din Ciulinii Baraganului. Tatal sau a stat timp de patru ani in prizonierat, in Uniunea Sovietica, de unde s-a intors acasa cu idei comuniste. Se impusese ca un lider comunist in sat, isi aminteste fiica sa, careia nu i-a transmis insa aceleasi convingeri.

'Un om nonconformist, periculos' pentru Securitatea comunistă

Eugenia Vlad avea sa studieze Filosofia la Universitatea din Bucuresti, insa nu a fost atrasa de marxism si de materialism dialectic, ci, dimpotriva, de filosofii occidentali, blamati de ideologia comunista. De aceea, a intrat in atentia Securitatii. "Orientarea mea filosofica era existentialista-tragica. Citeam mult literatura din afara, poate de asta ma urmarea Securitatea. Eram un om nonconformist, ascultam muzica, spuneam ce gandeam si poate de asta eram considerata un om periculos", marturiseste ea.

Dupa absolvirea facultatii, Eugenia a predat filosofia ca preparator timp de un an, la Universitatea din Galati. "M-au indepartat apoi cei din Securitate. Am avut tot felul de slujbe apoi ca secretar, bibliotecar, mai tineam unele cursuri facultative", spune ea.

Criză spirituală a apropiat-o de Dumnezeu

Metamorfoza necredincioasei Eugenia Vlad in viitoarea maica Siluana isi are punctul de inceput undeva, intre virsta de 35 si 40 de ani, cind a trecut printr-o criza spirituala - caracteristica fiecaruia la anii maturitatii, crede ea - care a sfirsit prin a o apropia de Dumnezeu. "Sufeream de o nevoie de sens. Asa l-am gasit pe Dumnezeu. Prietenii meu rideau de mine, spuneau ca «am cazut in folclor»". Despre intrebarile si nelinistile pe care le-a trait atunci a vorbit cu preotul duhovnic, iar aceste confesiuni au fost adunate in cartea "Spovedanie neterminata", semnata Gena Geamanu.', scrie Ziarul de Iași.

Eugenia Vlad s-a calugarit la vârsta de 49 de ani, în anul 1993, la Mănăstirea Christiana, din București, sub îndrumarea duhovnicului său. Și-a continuat activitatea caritabilă și socială prin activități de binefacere în rândul copiilor străzii, dar și oferind îndrumare tinerilor din vasta sa experiență de viață.