A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă

Generalul (r) Dumitru Dumbravă a murit la vârsta de 53 de ani. Acesta s-a stins din viață la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“.

Dumitru Dumbravă a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui Florian Coldea, iar acum câteva săptămâni a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție.

După trecerea în rezervă a lui Florian Coldea în 2017, Dumbravă a fost secretar general al SRI, până la trecerea în rezervă în 2018.

Generalul Dumitru Dumbravă s-a remarcat pentru prima dată în 2015, când a făcut declarații controversate referitoare la rolul SRI în justiție, spunând că justiția este un „câmp tactic” pentru Serviciul Români de Informații, ceea ce a stârnit critici din partea asociațiilor de magistrați și din societatea civilă.

Ulterior, în 2017, fost audiat de Comisia parlamentară pentru controlul activității SRI, în contextul acuzațiilor de implicare a SRI în dosare judiciare. S-a cerut demisia sa din funcția de secretar general SRI.

Anul trecut, Dumitru Dumbravă a fost pus sub control judiciar, împreună cu Florian Coldea și alții, într-un dosar de trafic de influență și spălare de bani. Cei doi au scăpat de controlul judiciar la începutul acestui an.

În iulie 2025, cei doi au fost trimiși în judecată, alături de Doru Trăilă, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor.