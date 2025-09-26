€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:28 26 Sep 2025 | Data publicării: 17:19 26 Sep 2025

A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Autor: Ioan-Radu Gava

dumitru dumbrava Foto: Agerpres
 

Generalul Dumitru Dumbravă a murit la vârsta de 53 de ani.

Generalul (r) Dumitru Dumbravă a murit la vârsta de 53 de ani. Acesta s-a stins din viață la  Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“.

Dumitru Dumbravă a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui Florian Coldea, iar acum câteva săptămâni a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție.

După trecerea în rezervă a lui Florian Coldea în 2017, Dumbravă a fost secretar general al SRI, până la trecerea în rezervă în 2018.

Generalul Dumitru Dumbravă s-a remarcat pentru prima dată în 2015, când a făcut declarații controversate referitoare la rolul SRI în justiție, spunând că justiția este un „câmp tactic” pentru Serviciul Români de Informații, ceea ce a stârnit critici din partea asociațiilor de magistrați și din societatea civilă.

Ulterior, în 2017,  fost audiat de Comisia parlamentară pentru controlul activității SRI, în contextul acuzațiilor de implicare a SRI în dosare judiciare. S-a cerut demisia sa din funcția de secretar general SRI.

Anul trecut, Dumitru Dumbravă a fost pus sub control judiciar, împreună cu Florian Coldea și alții, într-un dosar de trafic de influență și spălare de bani. Cei doi au scăpat de controlul judiciar la începutul acestui an.

În iulie 2025, cei doi au fost trimiși în judecată, alături de Doru Trăilă, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dumitru dumbrava
sri
general dumitru dumbrava
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Rusia, armă strategică împotriva Vestului. Avertisment la București
Publicat acum 11 minute
Urgența medicală care necesită control imediat. Dr. Ingrid Gheorghe (SANADOR) a explicat riscurile și cum poate fi prevenită / video
Publicat acum 26 minute
Premierul Republicii Moldova: Întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse
Publicat acum 44 minute
Doi rectori din Republica Moldova candidează pe listele PAS, susținuți de lideri ai mediului academic din România
Publicat acum 52 minute
Concurs pentru liceeni. Samsung lansează a cincea ediție a competiției naționale Solve for Tomorrow
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Sep 2025
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat acum 2 ore si 12 minute
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat acum 22 ore si 24 minute
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
x close