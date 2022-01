A murit Corneliu "Bibi" Ionescu, fondatorul și basistul trupei Sfinx 

Corneliu Bibi Ionescu s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani. Acesta a murit sâmbătă, 22 ianuarie.

"Corneliu Bibi Ionescu (n. 1945), pentru cine nu ştie nimic din istoria rock-ului românesc, este membrul fondator şi basistul trupei Sfinx, singurul care a cîntat fără întrerupere din 1962 pînă în 1994, cînd, după mai multe schimbări de componenţă şi de stil, trupa s-a desfiinţat. Dacă legenda bibsynthesizer-ului circula reprodusă de mai mulţi muzicieni, în căutările mele nu o găsisem niciodată confirmată sau povestită în detaliu de protagonistul ei. Pe Internet nu exista nici un interviu cu Bibi Ionescu, devenit între timp om de afaceri, actualmente preşedintele firmei Stage Expert Ltd., care se ocupă cu sisteme profesionale de sunet, video şi lumină pentru concerte. I-am cerut ajutorul lui Doru Ionescu, jurnalistul de la TVR căruia îi datorăm descoperirea şi valorificarea video-arhivei muzicale de dinainte de ’89 în seria de emisiuni începute cu Timpul chitarelor. Doru Ionescu, el însuşi interesat de posibilitatea unui prim interviu cu legendarul constructor de instrumente, l-a căutat pe Bibi Ionescu, a intermediat întîlnirea cu el şi, în cele din urmă, m-a şi însoţit, conducîndu-mă cu maşina în afara Bucureştiului, unde-şi are sediul Stage Expert Ltd," scrie Andrei Partos.

Povestea trupei Sfinx a început în urmă cu 30 de ani

"Povestea formaţiei SFINX începe cu trei liceeni : Corneliu Bibi Ionescu, Octav Zemlicka şi Cristian Valica, care se întâlneau într-o cofetărie din apropierea Pieţei Romane, pentru a discuta despre muzica ascultată pe la posturile de radio străine şi au ajuns la concluzia că ar putea şi ei să cânte într-o trupă. Până prin anul 1967 nu se întâmplă nimic spectaculos. Joia, sâmbăta şi duminica cântau în casele de cultură sau la seratele studenţeşti, iar în sezonul estival erau angajaţi pe litoral cântând mai întâi la Mamaia, iar apoi la Eforie Nord.De aici începe SFINX..." a scris pe Facebook și Manea Mihai Croco.

Sfinx a luat naștere la București, în 1962, printre primii membri fiind Octav Zemlička, Corneliu „Bibi” Ionescu și Cristian Valica. Formația cânta la case de cultură, la serate studențești, iar vara pe litoral.Unul din membri fondatori, Octav Zemlička, va pleca după câțiva ani la orchestra Electrecord. Vor trece pe la formație o serie de muzicieni, unii dintre ei, de exemplu Dan Andrei Aldea și Sorin Chifiriuc, fiind considerați lideri neoficiali ai formației.[2] Întâmplarea face că schimbarea „conducerii” s-a făcut mereu în pragul noului deceniu, astfel încât putem vorbi distinct de un Sfinx, fie al anilor șaizeci, șaptezeci sau optzeci. În linii mari, cele trei nume amintite corespund deceniilor respective.

Formația s-a destrămat în 1994, fiind divizată în două proiecte: Sfinx Pro (condus de Corneliu „Bibi” Ionescu) și Sfinx Experience (al lui Mișu Cernea), conform Wikipedia.

