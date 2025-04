A murit actorul Val Kilmer, cunoscut pentru rolurile din „Top Gun“ și „The Doors“

Actorul Val Kilmer, cunoscut pentru rolurile din filme precum Top Gun, The Doors, Tombstone și Batman Forever, a murit la vârsta de 65 de ani, a anunțat cotidianul The New York Times, relatează Reuters și Agerpres.



Cauza decesului starului american a fost pneumonia, a precizat același cotidian, citând-o pe fiica actorului, Mercedes Kilmer.



Val Kilmer a fost unul dintre cei mai proeminenți actori de la Hollywood în anii 1990, înainte ca numeroasele sale conflicte cu regizori și cu colegi de distribuție, alături de o serie de eșecuri comerciale, să-i afecteze cariera. De-a lungul anilor, Val Kilmer și-a câștigat reputația unui actor temperamental, intens, perfecționist, iar câteodată egocentric.

Când anumiți oameni mă critică pentru că sunt dificil, cred că încearcă să ascundă ceva ce ei nu au făcut bine. Cred că încearcă să se protejeze pe ei înșiși, a declarat Val Kilmer în 2003 pentru publicația Orange County Register.



Cred că sunt competitiv, nu dificil și nu-mi cer scuze pentru asta, a mai declarat actorul american.



A debutat în filmul cu spioni Top Secret! din 1984, după care, în 1985, a făcut parte din distribuția comediei Real Genius. A devenit celebru după ce a jucat alături de Tom Cruise în hitul Top Gun (1986), interpretându-l pe aviatorul Tom Iceman Kazansky. După mai multe decenii, a apărut din nou alături de Tom Cruise în continuarea din 2022, Top Gun: Maverick.

Val Kilmer a jucat în pelicula fantasy Willow (1988), în regia lui Ron Howard, și s-a căsătorit cu actrița britanică Joanne Whalley, care i-a fost colegă de distribuție. Cei doi au avut doi copii, dar într-un final au divorțat.



Unul dintre cele mai provocatoare roluri jucate de Val Kilmer a fost cel din filmul The Doors (1991), regizat de Oliver Stone, în care l-a interpretat pe Jim Morrison, carismaticul solist, cu un destin tragic, al celebrei trupe rock The Doors.



Pentru a încerca să îl convingă pe Oliver Stone să îl distribuie în acest film, Val Kilmer a întregistrat un videoclip de opt minute în care cânta și arata ca Jim Morrison în diferite momente din viața muzicianului. Vocea lui Val Kilmer apare în unele piese de pe coloana sonoră a filmului.

The Doors a deschis cea mai prolifică etapă din cariera actorului american. În westernul Tombstone din 1993, l-a interpretat pe pistolarul din Vestul Sălbatic Doc Holliday. În 1995, a înregistrat două succese comerciale: cu drama Heat, în care a jucat alături de Al Pacino și Robert De Niro, apoi i-a succedat lui Michael Keaton în rolul principal din Batman Forever, al treilea film din seria Batman.



Batman Forever a fost primit cu reținere de criticii de film, iar Val Kilmer a fost eclipsat de colegii săi de distribuție, Tommy Lee Jones și Jim Carrey. Val Kilmer s-a retras apoi din următorul film programat în franciza Batman. Regizorul Joel Schumacher a spus despre Val Kilmer că era cel mai tulburat om din punct de vedere psihologic cu care am lucrat vreodată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News