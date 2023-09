A încetat greva scenariştilor de la Hollywood, după 148 de zile. Ce au obținut în urma negocierilor

Liderii Sindicatului Scriitorilor din America au aprobat în unanimitate reluarea activității membrilor, în urma semnării unui acord provizoriu între negocierile sindicatului și reprezentanții studiourilor și serviciilor de streaming din Hollywood. Această înțelegere a pus capăt grevei care a durat luni de zile și a paralizat industria. „Board-ul WGAW şi Consiliul WGAE au votat, de asemenea, pentru ridicarea ordinului de restricţie şi încetarea grevei începând de miercuri, 27 septembrie, la ora 12:01 am PT/3:01 am ET. Acest lucru le permite scriitorilor să se întoarcă la muncă în timpul procesului de ratificare, dar nu afectează dreptul membrilor de a lua o decizie finală privind aprobarea contractului", potrivit CNBC.

Înțelegerea interimară încheiată la începutul acestei săptămâni reprezintă un moment crucial pentru studiourile de film și televiziune de la Hollywood. Atât WGA (Sindicatul Scriitorilor din America), cât și SAG-AFTRA (Sindicatul Actorilor de Film și Televiziune din America), au declanșat greva în această vară pentru a lupta în favoarea salariilor mai mari și a protecției împotriva implicațiilor inteligenței artificiale.

Ce au obținut scenariștii

Acordul, care se va încheia în luna mai a anului 2026, cuprinde majorări salariale, îmbunătățiri ale beneficiilor, prevederi pentru protejarea împotriva utilizării inteligenței artificiale de către studiouri, asigurări pentru compensații legate de serviciile de streaming, termeni de angajare extinși și alte beneficii.

Salariul minim pentru majoritatea scriitorilor va avea o creștere imediată de 5%, urmată de un adăug de 4% în mai 2024 și încă 3,5% în mai 2025. Contribuțiile la fondul de sănătate vor înregistra o creștere de jumătate de punct procentual, atingând 12% din veniturile declarate ale companiilor. De asemenea, scriitorii care colaborează la același scenariu nu vor mai fi obligați să împartă contribuțiile pentru pensie și sănătate.

