"A fost o relație de tip fachirul și cobra". Adriana Bahmuțeanu, despre căsnicia cu Silviu Prigoană: M-a bătut, recunosc. L-am bătut și eu

"Ne băteam parte în parte"

"Povestea pliciului este adevărată. Silviu Prigoană, fiind un tip căruia nu îi plac produsele chimice pentru curățatul casei sau spray-urile de muște. Și, atunci, aveam foarte multe pliciuri prin casă și hârtie din aia ca la țară să se lipească muștele. Și, pentru că aveam pe toate fotoliile și canapelele câte un plici, îți dai seama că era obiectul cel mai la îndemână să te iei la încăierat. Evident că ne-am bătut cu pliciurile. M-a bătut, recunosc. L-am bătut și eu pe el. Ne băteam parte în parte. E urât ce se întâmplă.

Poate povestea mea a fost mai expusă și prin prisma faptului că eram amândoi persoane cunoscute. Dar se întâmplă, în multe case din România, oamenii să se certe, să se ia la bătaie, ea să plece la mă-sa cu catrafusele și cu copiii și apoi să se întoarcă. Se întâmplă în multe familii, în care nu se ajunge la Tribunal. Asta se numește o relație toxică. Eu, cu mintea mea de acum, aș pune punct din prima. Nu aș mai sta să mă jignească, să mă umilească nimeni", a povestit Adriana Bahmuțeanu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", scrie viva.ro.

"I-am tolerat amante, jigniri, umilințe"

"Până la urmă, am făcut pasul cel mare și mi-au trebuit ani de terapie, ani de lucru cu mine ca să-mi dau seama cât am de recuperat, cât am de reconstruit la propria persoană, unde am greșit. Am greșit în foarte multe privințe. De exemplu, am fost foarte tolerantă, i-am tolerat foarte multe lucruri lui Silviu Prigoană, de dragul de a păstra căsnicia. I-am tolerat amante, amantlâcuri, jigniri, umilințe. Până când am zis: gata, stop, eu nu mai pot!", a mai spus vedeta.

"A fost o relație de tip fachirul și cobra"

"A fost dragostea de la vremea respectivă. Nu pot spune că a fost marea mea dragoste. A fost o relație de tip fachirul și cobra. Eu eram cobra și el era fachirul. A fost o relație elastică. Ne iubeam cu patimă și, când ne certam, o făceam cu patimă. Ne despărțeam cu patimă. Nu puteam să ies din cercul ăsta vicios. Mi-a fost greu să rup această relație și am rupt-o târziu, după ce mi-am dat seama că îmi expun copiii unui stres inimaginabil. Copiii mei au fost motivul pentru care am decis să pun punct căsniciei cu Silviu Prigoană. El nu a dorit asta. Eu puteam să stau bine-mersi și acum, să fiu o doamnă, să stau în cea mai frumoasă casă din București, dar nu m-aș fi simțit bine și cred că aș fi ajuns la Spitalul 9", a spus Adriana Bahmuțeanu.

