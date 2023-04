A fost descoperit un vulcan subacvatic ce seamănă cu o prăjitură / foto

Un munte subacvatic ciudat care se ridică deasupra fundului mării „ca o prăjitură Bundt” a fost descoperit în largul coastei Californiei de o navă cu vele fără echipaj care cartografiază Pacificul de Nord, potrivit echipei misiunii, scrie Live Science.

Formațiunea fără nume, cu o înălțime de 3.200 de picioare (975 de metri), este chiar sub dimensiunea necesară pentru un munte submarin - cel puțin 3.300 de picioare (1.000 m) deasupra fundului mării din jur, conform Administrației Naționale pentru Oceane și Atmosfere ( NOAA). Cu toate acestea, oceanografii s-au referit la această caracteristică ca atare deoarece, la fel ca și alti munți submarini, este un munte subacvatic cu laturi abrupte care se ridică de pe fundul mării și rămășița unui vulcan stins.

Munții subacvatici formați prin activitatea vulcanică trec uneori prin suprafața oceanului și dau naștere unor insule, cum ar fi Hawaii. Dar acesta este complet scufundat, cu un crater încă vizibil la 1.200 de picioare (366 m) sub nivelul mării.

În afară de crater, acest munte submarin ciudat nu seamănă deloc cu un vulcan.

„De obicei, munții submarini au laturi înclinate, cum ar fi Muntele Fuji”, a declarat pentru SFGATE Aurora Elmore, manager de program pentru Ocean Exploration Cooperative Institute de la NOAA.

„Dar ceea ce este interesant la acesta este că e cu adevărat abrupt. Se ridică de pe fundul mării cu o formă de turn”, a adăugat ea.

Saildrone Surveyor – cel mai mare vehicul de cartografiere oceanică fără echipaj din lume – a detectat muntele cu formă bizară la 200 de mile (322 de kilometri) în largul coastei din nordul Californiei. Se află în afara zonei unde se găsesc de obicei munți submarini în apropierea coastei, ceea ce înseamnă că descoperirea „extinde gama” de munți submarini, a spus Elmore.

Când au văzut prima dată muntele submarin pe imagini cu sonar cu fascicule multiple, „reacția imediată a echipei a fost că arăta ca o prăjitură Bundt”, a spus Neah Baechler, hidrograf la Ocean Exploration Trust și inspector principal pentru Saildrone, pentru The Sacramento Bee.

„Este foarte rotund și cu laturi abrupte și un vârf curbat care se înclină într-un crater central”, a adăugat el.

A strange-shaped, 3,300-foot-tall underwater volcano has been discovered off the Northern California coast. https://t.co/F1u00IbuhK