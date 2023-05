A doua finală europeană la rând pentru trupa lui Mourinho: Nivelul Europa League este foarte ridicat; sunt echipe de Liga Campionilor

Antrenorul echipei italiene de fotbal AS Roma, Jose Mourinho, a salutat calificarea elevilor săi în finala Europa League, joi seară, în faţa formaţiei germane Bayer Leverkusen, la un an după ce gruparea "giallorossa" a reuşit să câştige trofeul într-o altă competiţie continentală intercluburi, Europa Conference League.

"Această finală înseamnă mai mult decât finala de anul trecut (din Europa Conference League). Vedem o diferenţă de nivel la echipele împotriva cărora am jucat. Sunt echipe din Liga Campionilor. Această echipă din Leverkusen, de când a fost preluată de Xabi Alonso, este pe locul 3 sau 4 în Bundesliga. Sevilla este în finală după ce a eliminat-o pe Manchester United în sferturi şi pe Juventus în semifinale. Nivelul acestei Europa League este foarte ridicat. Fizionomia meciului m-a forţat să rămân prudent. Pe Paulo Dybala l-aş fi introdus în joc dacă ar fi trebuit să disputăm prelungiri, el putea juca 30 de minute", a declarat Mourinho la finalul meciului de la Leverkusen.



"Pentru noi nu este niciodată simplu, este întotdeauna dificil. Am avut dificultăţi. Jucătorii mei sunt pur şi simplu fantastici. Suntem împreună de doi ani, iar mentalitatea acestei echipe este incredibilă. Această echipă are, de asemenea, un staff grozav. Apoi sunt, de asemenea, detaliile. Povestea nu s-a terminat încă, tinerii găsesc mereu resurse. A fost un meci epic, cu o atmosferă excelentă. A fost un arbitru foarte bun, altfel meciul ar fi fost haotic. Sunt foarte mândru de jucătorii mei. Pentru mine, este o onoare să lucrez cu aceşti jucători", a adăugat tehnicianul lusitan.



AS Roma a remizat în deplasare cu Bayer Leverkusen (0-0), obţinând calificarea în finala Europa League graţie victoriei din meciul tur (1-0 pe Stadio Olimpico).



Italienii vor înfrunta în finala programată pe 31 mai, la Budapesta, formaţia spaniolă Sevilla FC, deţinătoarea recordului de trofee în această competiţie (6), ultimul dintre ele cucerit în 2020, scrie Agerpres.

Mourinho neagă că va merge la PSG: „Sunt fericit aici”

Tehnicianul echipei de fotbal AS Roma, Jose Mourinho, a negat zvonurile din ultimele zile potrivit cărora o va antrena în sezonul viitor pe Paris Saint-Germain, informează EFE.

"Dacă PSG mă caută, nu m-a găsit. Nu au vorbit cu mine", a spus Mourinho, lămurind îndoielile cu privire la viitorul său, care momentan pare legat de Roma.



Declaraţiile sale vin după speculaţiile din ultimele zile, de când RMC Sport a anunţat că PSG ia în calcul numirea portughezului în locul lui Christophe Galtier.



Nu este prima oară în acest sezon când apar speculaţii legate de Mourinho. La începutul anului, numele său a fost vehiculat în legătură cu preluarea naţionalei ţării sale. Puţin timp după aceea, a fost menţionată posibilitatea ca el să fie concomitent selecţioner al Braziliei şi antrenor al Romei.



Mourinho are contract cu clubul giallorosso până în 2024. El a afirmat de mai multe ori că este fericit în capitala Italiei, dar nu a ascuns că are alte ambiţii.



"Sunt fericit aici, nu pot să ascund asta. Îmi plac oamenii, am o relaţie bună cu proprietarul şi aş minţi dacă aş spune contrariul. Jucătorii sunt fantastici, există o empatie extraordinară între ei. Nu sunt precum copiii mei, pentru că am doi, dar aproape", a spus el pe 20 aprilie, imediat după meciul cu Feyenoord din returul sferturilor de finală ale Europa League.



"Nu pot spune că nu sunt fericit. Uneori mă gândesc la frustrări şi alteori mă gândesc la alte ambiţii, dar astăzi important este că sunt fericit şi muncesc pentru oameni şi i-am văzut fericiţi. Asta e important", a adăugat el.

