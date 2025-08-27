Incendiul de la Dragonul Roșu a umplut Bucureștiul și Ilfovul de fum. ”Miroase foarte greu și se vede mult fum”/ ”Fum în toată zona”

”Fum în toată zona Vitan-Mihai Bravu-Muncii! Are idee cineva ce se întâmplă?” scrie un internaut pe InfoTrafic București și Ilfov.

”Încă arde Dragonul Roșu” îi răspunde altul cu o fotografie.

”Și în Berceni mirosea a fum de dimineață pe la 6”, ”Și în zona Pantelimon-Morarilor este la fel”, ”A ajuns fumul până în Clinceni”, ”În sector, nimic. Este de la incendiul de aseară, Dragonul Roșu…”, ”La ora 9 ieșea fum negru și dens ca aseară la ora 20 când a început... locuiesc în zonă” arată alte comentarii.

Incendiul izbucnit marţi seară la Complexul Dragonul Roşu a afectat 3.800 de metri pătraţi, iar pentru stingerea sa au acţionat 28 de autospeciale, focul fiind localizat în cursul nopţii, a informat ISU Bucureşti-Ilfov în urmă cu scurt timp.

Citește aici mai mult: Incendiu la Dragonul Roșu, lângă București. Update: O hală, parțial prăbușită. Au ars 3800 de mp

Într-o postare separată, un alt internaut a scris: ”Piața Sudului -acum ce a luat foc? Sunt la IRA miroase foarte greu și se vede foarte mult fum. Acum a trecut și Poliția încolo...”. ”Se simte ușor miros de fum și în S3 zona Pallady. De altfel se poate observa și pe aerlive nivelul de poluare”, ”Toată capitala e îmbibată în fum. Aceeași situație în Sectorul 2, Pantelimon. Miros puternic de fum în casă, peste tot”, ”Am observat un fum gros care iese din canale (zona Str. Turnu Magurele) , iar înspre Grand Arena se vede ca o mare ceață densă”, ”Se simte mirosul îngrozitor și în zona Decebal”, ”Și în Popești Leordeni se simte, Sectorul 5, Vitan, Cernica”, ”Este miros de plastic tocmai în Vatra luminoasă”.

