6 camioane cu ajutoare umanitare au intrat în Gaza, într-un ”proiect-pilot” al IDF

Mai multe camioane cu ajutoare umanitare au intrat, marți, în nordul Fâșiei Gaza, o zonă aflată în penurie de apă și alimente, ca parte a unui ”proiect-pilot” al armatei israeliene, a anunțat IDF în această dimineață, scrie Agerpres.

”În conformitate cu directivele guvernamentale, șase camioane care transportau ajutor umanitar de la Programul Alimentar Mondial (PAM) au intrat aseară (marți) în nordul Fâșiei Gaza prin poarta 96 a barierei de securitate”, a informat armata israeliană într-un scurt comunicat.

6 humanitarian aid trucks containing aid from the World Food Organization (WFP) entered northern Gaza. This was done as part of a pilot to prevent Hamas from taking over the aid. pic.twitter.com/oN60ppYirm

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, în urma atacului sângeros din 7 octombrie, armata israeliană și-a înăsprit controalele asupra ajutoarelor care intră în Fâșia Gaza.

Aceste inspecții sunt efectuate la terminalele Kerem Shalom și Nitzana înainte de a li se permite intrarea în sudul Fâșiei Gaza, apoi, în unele cazuri, de a urca în nordul teritoriului palestinian.

Cu toate acestea, nordul Fâșiei Gaza este pradă unei ”catastrofe umanitare”, a avertizat luni Programul Alimentar Mondial al ONU, care a cerut Israelului să redeschidă punctele de intrare rutieră pentru a permite trimiterea mai multor ajutoare umanitare.

”Rezultatele acestui proiect-pilot vor fi prezentate oficialilor guvernamentali”, a adăugat armata într-un moment în care guvernul premierului Benjamin Netanyahu este sub presiune internațională pentru a crește volumul ajutoarelor care intră în Fâșia Gaza și pentru a evita foametea.

#Ramadan Mubarak



While millions of families gather for a meal, in #Gaza many struggle to find something to eat.

People like Mahmoud can make it easier. @WFP provides him & other community kitchens with food so they can make 500,000 meals for ppl breaking their fast everyday. pic.twitter.com/xGPwUlvFDi