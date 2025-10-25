€ 5.0835
Data publicării: 10:18 25 Oct 2025

"6-7" (six-seven), trendul care a acaparat lumea copiilor. Motivul pentru care îl folosesc cei mici
Autor: Florin Răvdan

copii romania legea majoratului online Foto: Pixabay
 

"6-7", pronunţat "six-seveeeeen", a devenit un adevărat trend pe holurile tuturor şcolilor din lume, iar România nu face excepţie. Este non-sensul folosit cel mai mult de generaţia Alfa în acest moment. Copiii au...

"6-7", pronunţat "six-seveeeeen", a devenit un adevărat trend pe holurile tuturor şcolilor din lume, iar România nu face excepţie. Este non-sensul folosit cel mai mult de generaţia Alfa în acest moment. Copiii au început să îl strige şi în clase atunci când profesorul ajunge la pagina 67 a cărţii, când pauza este la distanţă de 6-7 minute, sau chiar fără motiv. 

"E un virus care a pus stăpănire pe minţile copiilor. Nu poţi să spui nimic legat de cifrele astea fără ca cel puţin 15 copii să strige "6-7"", a declarat profesorul Gabe Dannebring, din Sioux Falls, Dakota de Sud, conform CNN

"Pentru ei a devenit un adevărat limbaj de joc, şi se pare că doar cei din grupul lor ştiu să joace", a declarat şi Gail Fairhurst, profesor la Universitatea Cincinnati. 

Chiar dacă pare un jargon, "6-7" are ceva mai profund de atât: refuzul de a fi definit. 

"Cred că asta îi deranjează cel mai mult pe oameni, dar şi ce îi atrage cel mai mult spre această expresie", a declarat lingvistul Taylor Jones. 

Chiar dacă nu există o explicaţie coerentă pentru acest 6-7, există câteva posibile soluţii pentru dilemă. Numărul apare în corul melodiei "Doot Doot", cântat de rapperul Skrilla. În cazul său, însă, "6-7" se referă cel mai probabil la codul folosit de poliţia americană pentru a raporta moartea cuiva, 10-167. 

În decembrie 2024, cam în aceeaşi perioadă în care cântecul a început să se viralizeze, Taylen Kinney, baschetbalist american de viitor, a creat şi un gest pentru a acompania această frază. Într-un clip video, acesta a fost întrebat de un coechipier să noteze o băutură de la o cafenea, de la 1 la 10. "Cam un 6-7, 6-7", a spus el atunci. 

Conform lui Taylor Jones, lipsa de sens a acestei expresii este o "albire semnatică", adică mutarea unei fraze de la sensul original la un alt sens. Sau, în acest caz, spre absolut nicio semnificaţie. 

"Limbajul este modalitatea oamenilor de a forma comunităţi. Chiar dacă este un nonsens, dacă ei par că ştiu ce înseamnă, îi poate uni. Şi dacă cineva nu înţelege termenul, poate fi şi exclus din comunitate", a declarat şi Fairhurst. 

