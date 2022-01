500 de miliarde de euro, investiţi în centralele nucleare din UE, până în 2050. Breton: Este CRUCIAL să primească eticheta verde

"Numai centralele nucleare existente vor avea nevoie de investiţii de 50 de miliarde de euro până în 2030. Iar cele de noua generaţie vor avea nevoie de investiţii de 500 de miliarde de euro până în 2050", a declarat Breton, într-un interviu pentru săptămânalul francez "Le Journal du dimanche (JDD)", citat de Agerpres.



Pe data de 31 decembrie 2021, Comisia Europeană a dezvăluit un proiect conform căruia unele centrale nucleare şi o parte dintre centralele electrice care utilizează gazele naturale drept combustibil ar putea să fie considerate proiecte verzi, ceea ce le-ar facilita atragerea de finanţare. Executivul comunitar va strânge reacţii cu privire la propunerile sale până la data de 12 ianuarie şi speră ca, până la finele acestei luni, să prezinte în mod oficial textul final al propunerii sale. După aceea, textul va fi discutat cu guvernele statelor membre şi cu Parlamentul European timp de până la şase luni.

Energia nucleară trebuie să devină VERDE





Pentru Thierry Breton, "includerea energiei nucleare în această taxonomie este crucială pentru a permite sectorului să atragă capitalurile de care va avea nevoie".



"Tranziţia ecologică va antrena o revoluţie industrială de o amploare inedită. Precum şi o cursă pentru capital între diferite surse energetice, de exemplu numai energiile regenerabile vor mobiliza investiţii de 65 de miliarde de euro pe an. La aceasta va trebui să adăugăm investiţii de 45 de miliarde de euro pe an pentru a ne dota cu infrastructuri de reţea suplimentare", a estimat oficialul.



În condiţiile în care 26% din energia electrică produsă în prezent în UE provine de la centralele atomice, comisarul Thierry Breton a subliniat că "energia nucleară va reprezenta cel puţin 15% din mixul energetic în 2050".



Etichetarea centralelor nucleare drept investiţii "verzi" provoacă diviziuni în rândul UE. Astfel, Franţa, ţară care îşi asigură 70% din electricitate din centrale nucleare, este unul dintre cei mai importanţi susţinători ai energiei nucleare şi susţine că emisiile reduse de CO2 ale centralelor nucleare fac acest tip de energie crucial pentru tranziţia la energia verde. Însă Germania şi alte state se opun şi au început, deja, să îşi închidă propriile lor centrale nucleare.



La mijlocul lunii octombrie, zece state membre UE, inclusiv România, au cerut în mod public includerea energiei nucleare pe lista investiţiilor "verzi". Toate ţările semnatare, în frunte cu Franţa, subliniază că avansul preţurilor la energie a scos în evidenţă importanţa reducerii dependenţei de terţele ţări, în cel mai scurt timp posibil. Energia nucleară este o sursă de energie accesibilă şi independentă şi ar trebui să fie inclusă pe lista investiţiilor "verzi" până la finele acestui an.



"Pentru a câştiga bătălia climatică, avem nevoie de energie nucleară. Pentru noi toţi, energia nucleară este un activ crucial şi fiabil pentru un viitor cu emisii reduse de carbon", se arată într-o declaraţie care a fost semnată în octombrie de către reprezentanţii Poloniei, Ungariei, Slovaciei, Bulgariei, Croaţiei, României şi Sloveniei.

