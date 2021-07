Ziua Justiției. Florin Cîțu: Suntem în pragul unui proces masiv de schimbări economice, sociale și politice. Nu ne va fi ușor

Premierul Florin Cîțu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Justiției:





„Sărbătorim astăzi Ziua Justiției.

Fără o justiție independentă, eficientă și responsabilă nu poate exista democrație liberală consolidată.

Din 1994, când a fost instituită Ziua Justiției, multe s-au schimbat în bine în România prin munca celor care au crezut și cred în valorile lumii libere.

Suntem acum un stat membru UE și NATO, suntem racordați la valorile democrațiilor consolidate europene și suntem în pragul unui proces masiv de schimbări economice, sociale și politice.

În acest context, reforma în domeniul justiției este un proces deja demarat de coaliția forțelor proeuropene, care conduce acum România. Nu va fi ușor. Sunt încă mulți care își doresc ca justiția să rămână ineficientă și controlabilă.

Însă, alături de partenerii noștri instituționali la nivel european, suntem angrenați într-un proces de vindecare a justiției de răul care i-a fost adus în anii care au trecut.

Cine crede că poate opri procesul inevitabil și ireversibil al consolidării independenței și eficienței justiției nu a înțeles nimic din ultimii 30 de ani.



La mulți ani Justiției române!

La mulți ani tuturor celor care își desfășoară activitatea în acest nobil domeniu al justiției!“, a transmis premierul României.

Florin Cîţu, mesaj de Ziua Independenţei SUA

Premierul Florin Cîţu a transmis un mesaj de Ziua Independenţei Statelor Unite ale Americii.

"Felicitări la cea de-a 245-a aniversare a Zilei Independenţei unei mari naţiuni, unui important partener strategic şi tuturor prietenilor mei americani. La mulţi ani de 4 iulie", a scris Florin Cîţu pe Twitter.

Cîţu a stat un deceniu în SUA

Premierul Florin Cîţu a vorbit despre experienţa sa ca tânăr în Statele Unite ale Americii la un eveniment de la Ambasada SUA la Bucureşti şi a spus ce lecţii trebuie să înveţe România din SUA.

"Este o zi în care celebrăm valorile instituite de Declaraţia de Independenţă în toată lumea. Vreau să fac o observaţie personală. Am petrecut mai mult de un deceniu în SUA. Eram un tânăr dintr-o ţară abia ieşită din comunism şi m-am mutat în SUA, am făcut acolo facultatea, mi-am luat diploma şi m-am angajat. Am făcut de toate, de la spălatul vaselor la munca în celebra intersecţie dintre Strada 42 şi Strada Washington din Manhattan. Sunt multe lecţii pe care le putem învăţa de la Statele Unite ale Americii, din istoria sa, dar sunt câteva pe care ar trebui să le folosim aici, azi. Şi sper ca experienţa mea de acolo să ajute România să se dezvolte".