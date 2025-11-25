Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: De ce discriminarea continuă

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a marcat Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care a subliniat importanța combaterii discriminării și respectului față de femei în societate.

Violența nu apare dintr-o dată

În postarea sa, Băluță a atras atenția că violența împotriva femeilor nu apare brusc, ci este rezultatul unor „sisteme, mentalități și dogme vechi și periculoase”. Edilul a criticat prejudecățile care încă persistă în societate:

„Din păcate, unii încă mai cred că femeile „nu pot face prea multe”, inclusiv politică. Iar aceste prejudecăți, când sunt lăsate să crească, se transformă în violență: acasă, la serviciu, pe stradă sau în mediul online”.

Băluță a subliniat necesitatea unei atenții sporite la modul în care ne raportăm la femei, arătând că doar împreună, indiferent de gen, se poate construi o comunitate în care toți să trăiască cu demnitate.

Condamnarea fermă a oricărei forme de violență

Primarul a reiterat că „afirmațiile discriminatorii trebuie taxate dur” și că femeile merită să trăiască într-o comunitate care le respectă, nu într-una care le limitează sau le descurajează aspirațiile:

„Condamn ferm orice formă de violență. Femeile merită să trăiască într-o comunitate care le respectă, nu într-una care aruncă cu păreri ce distrug visuri și aspirații”.

Respectul față de femei începe acasă

Într-un clip publicat pe aceeași rețea socială, Băluță a explicat că modelul său de respect pentru femei provine din familie:

„Prea multe femei sunt desconsiderate și nu e un lucru bun, nu e un lucru normal. Modelul pe care l-am văzut a fost cel pe care îl am acasă și n-aș putea niciodată să tratez pe cineva altfel decât îmi tratez propriul meu copil”.

El a adăugat că egalitatea și prețuirea femeilor trebuie reflectate în societate, așa cum se manifestă în viața sa personală:

„Exact așa cum am văzut și cum fac și eu, cu familia mea și cum am văzut în familia mea. Motivul pentru care candidez nu candidez pentru țeli sau pentru șine, candidez pentru oameni. Despre asta este vorba. Și nu pentru că sunt medic, ci pentru că sunt în primul rând fiul, sunt soț și sunt tatăl”.

Această declarație consolidează mesajul lui Băluță privind importanța combaterii violenței împotriva femeilor și promovarea respectului și egalității în comunitate.