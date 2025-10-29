Uciderea femeilor devine oficial crimă de gen: proiect istoric depus în Parlament

Acest demers legislativ de referință introduce pentru prima dată în legislația românească termenul de femicid, adică uciderea unei femei pentru simplul fapt că este femeie.

Inițiativa este rezultatul unui grup de lucru transpartinic, format din parlamentare, experte și reprezentante ale societății civile, lansat de OFSD în luna iunie 2025. Printre inițiatoarele din partea Partidului Social Democrat se numără Simona Bucura Oprescu, Silvia Mihalcea, Victoria Corina Ene și Victoria Stoiciu.

Proiectul a reușit să obțină un sprijin parlamentar fără precedent: peste 250 de parlamentari din toate partidele politice și-au asumat semnătura, făcând din această inițiativă cea mai susținută propunere legislativă din istoria Parlamentului României de după 1989.

De la violență domestică la crimă: recunoașterea unei realități sistemice

Prin includerea conceptului de femicid în legislația națională, România recunoaște oficial că violența împotriva femeilor nu este o serie de cazuri izolate, ci o formă de violență structurală, adânc înrădăcinată în societate, care trebuie combătută sistematic.

Proiectul propune o clasificare clară a tipurilor de femicid:

Intim, când autorul este soț, fost soț sau partener al victimei;

Non-intim, când agresorul nu are o relație apropiată cu victima;

Indirect, care vizează uciderea femeilor în contexte de violență de gen mai largă.

Această diferențiere permite autorităților să identifice mai precis cauzele și tipologiile crimelor bazate pe gen, facilitând intervenția timpurie și prevenția.

Pedeapsă mai aspră pentru violența de gen

Proiectul de lege prevede introducerea unor circumstanțe agravante la infracțiunea de omor calificat, atunci când fapta este comisă împotriva unei persoane asupra căreia făptuitorul exercită control sau dominație, cum ar fi soția, fosta soție, concubina sau partenera. De asemenea, crimele comise din motive legate de gen, de refuzul căsătoriei sau al coabitării, ori din răzbunare pentru separare, vor fi sancționate mai sever.

Totodată, pedepsele vor fi majorate pentru infracțiunile care preced femicidul, precum violența domestică, hărțuirea, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte pentru a preveni escaladarea violenței.

Un alt element-cheie este punerea în mișcare din oficiu a acțiunii penale în cazurile de violență de gen, eliminând astfel presiunea asupra victimelor, care adesea sunt constrânse să renunțe la plângeri din teama de represalii.

Protecție extinsă pentru femeile care au părăsit relații abuzive

OFSD subliniază că noul proiect elimină vidul legislativ care lăsa fără protecție femeile ce ieșeau din relații violente. Acestea vor beneficia de același nivel de protecție ca și în timpul relației, ceea ce reprezintă o schimbare majoră în practica judiciară.

În plus, proiectul impune autorităților măsuri de protecție post-crimă, cum ar fi ocrotirea imediată a copiilor și a persoanelor dependente ale victimei. Instanța va constata automat nedemnitatea succesorală a agresorului condamnat pentru uciderea victimei, pentru a proteja drepturile copiilor.

Date oficiale și educație pentru prevenție

Pentru prima dată, instituțiile statului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Parchetul General și Institutele de Medicină Legală, vor avea obligația de a colecta și publica anual date statistice privind violența domestică și femicidele. Astfel, România va dispune de o imagine reală asupra fenomenului, esențială pentru politici publice eficiente.

Proiectul include și o componentă educațională inspirată de Convenția de la Istanbul: Ministerul Educației va introduce în școli teme despre etica relațiilor non-violente, nediscriminare și egalitate de gen, cu scopul de a forma o cultură a respectului și a prevenției.

„Femicidul nu se produce într-un vid”

„Femicidul nu se produce într-un vid: el este precedat de o succesiune de violențe fizice, psihologice, sau sexuale care, dacă nu sunt tratate la timp și cu fermitate, pot culmina cu uciderea victimei”, subliniază reprezentantele OFSD.

Prin această inițiativă legislativă, România face un pas istoric spre consolidarea statului de drept și spre afirmarea valorilor unei societăți bazate pe respect, demnitate și egalitate între femei și bărbați.