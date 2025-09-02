Liderii europeni se întâlnesc la Paris cu Zelenski

Volodimir Zelenski se întâlnește joi, 4 septembrie, cu liderii europeni pentru discuții privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi, la Paris, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și premierul britanic Keir Starmer, pentru discuții privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, a anunțat consilierul prezidențial Mihailo Podoliak, pe rețeaua X.

Friedrich Merz intră online la întâlnire

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat marți, în cadrul unei conferințe de presă la Berlin, că va participa de la distanță la reuniunea de joi, la care vor lua parte aproximativ 30 de țări. „Garanțiile de securitate vor juca un rol”, a declarat acesta, citat de Reuters.

Întâlnirea, descrisă de Podoliak drept o „sincronizare a ceasurilor”, va fi dedicată unor discuții intensive despre securitatea de-a lungul frontierei estice a Europei.

Potrivit consilierului, există două procese paralele: o încercare de oprire a războiului, în care Statele Unite și președintele Donald Trump joacă un rol principal, și o inițiativă europeană de construire a arhitecturii de securitate postbelice.

Podoliak a subliniat că Uniunea Europeană își propune să asigure descurajarea militară a Rusiei, prin sprijinirea forțelor armate ucrainene, prin utilizarea tehnologiilor de rachete și drone dezvoltate în Ucraina și, eventual, prin participarea unui contingent european.

„Comunicarea zilnică și constantă cu partenerii are drept scop asigurarea securității globale și continentale”, a mai precizat el.

