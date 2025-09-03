Zelenski îi va îndemna pe aliații occidentali să facă presiuni mai mari asupra Rusiei

Președintele Volodimir Zelenski va cere presiuni mai mari asupra Moscovei, în cadrul întâlnirii sale de miercuri cu aliații din Danemarca și Franța, după ce forțele rusești au lansat un atac aerian amplu asupra Ucrainei, afectând infrastructura energetică și de transport.

Rusia a lansat peste 500 de drone și zeci de rachete, lovind infrastructura în 14 locații din țară și rănind patru lucrători feroviari, au declarat oficiali regionali și militari ucraineni, potrivit Reuters.

„Acestea sunt în mod clar atacuri demonstrative rusești. Această agresiune continuă doar din cauza lipsei de presiune suficientă, în principal asupra economiei de război a Rusiei”, a declarat Zelenski pe aplicația Telegram.

„Vom discuta despre necesitatea unor măsuri puternice de presiune cu partenerii noștri în zilele următoare”, a adăugat el.

Zelenski a declarat că va participa miercuri la un summit cu statele nordice și baltice și apoi va călători în Franța, unde se va întâlni cu aliații UE și SUA pentru a discuta următorii pași în cadrul „coaliției țărilor dispuse”, care grupează țările care au promis să ajute Ucraina.

Pe fondul eforturilor internaționale de a intermedia sfârșitul războiului de trei ani și jumătate purtat de Rusia, Kievul dorește garanții de securitate pentru a descuraja orice viitoare atacuri rusești.

SUA nu vor să trimită militari în Ucraina

Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat că se așteaptă la claritate la reuniunea de vineri de la Paris sau la scurt timp după aceea cu privire la ceea ce poate oferi coaliția în materie de garanții pentru Kiev.

Președintele american Donald Trump a indicat că Statele Unite ar putea susține orice plan european de menținere a păcii, dar nu va desfășura soldați americani în Ucraina.

Rusia a respins orice viitoare trupe occidentale de menținere a păcii în Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin a participat la o paradă militară la Beijing pentru a marca sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, la care președintele chinez Xi Jinping a avertizat că lumea se confruntă cu o alegere între pace și război.

