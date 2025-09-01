Zelenski anunță arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului președinte al parlamentului ucrainean

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni arestarea presupusului autor al asasinatului asupra fostului președinte al Parlamentului, Andrii Parubîi, care a avut loc sâmbătă la Lvov, în vestul țării, relatează AFP și dpa, citate de Agerpres.

Suspectul a fost arestat în regiunea Hmelnițki, între Lvov și Kiev, în urma unei operațiuni care a implicat zeci de membri ai forțelor de securitate, a declarat ministrul de Interne, Igor Klimenko.

Oficialul a subliniat că asasinatul a fost "planificat cu atenție" și a indicat că mai multe detalii vor fi publicate ulterior de poliție.

Zelenski a dat asigurări pe rețelele de socializare că ancheta continuă și le-a mulțumit anchetatorilor pentru "munca lor rapidă și coordonată". El a mai spus că "toate circumstanțele acestei crime oribile trebuie clarificate".

Andrii Parubîi, în vârstă de 54 de ani, a fost o figură importantă a revoluției pro-europene din Maidan și a fost președintele parlamentului ucrainean, Rada, din 2016 până în 2019.

El a fost împușcat mortal sâmbătă la Lvov, în vestul țării, un asasinat pe care șeful serviciilor secrete militare ucrainene, Kirilo Budanov, l-a atribuit, fără fermitate, Rusiei, cu care țara se află în război din februarie 2022.

Andrii Parubîi este cunoscut în special pentru rolul său în mișcările pro-europene majore din Ucraina, mai întâi Revoluția Portocalie din 2004, apoi Revoluția din Maidan din 2014.

El a fost "comandantul" grupurilor de autoapărare în timpul protestelor din Maidan, care au fost reprimate cu sânge. Această mișcare l-a forțat pe președintele pro-rus Viktor Ianukovici să fugă în Rusia în 2014.

Andrii Parubîi era plasat pe lista persoanelor căutate de autoritățile ruse. Această listă include zeci de mii de nume, inclusiv mulți oficiali ucraineni, precum și personalități ruse și occidentale.

În 2014, Andrii Parubîi a supraviețuit unei tentative de asasinat cu o grenadă de luptă, conform presei ucrainene. În acel an, deținea poziția de secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

În peste trei ani de război, ucrainenii și rușii s-au acuzat în mod regulat reciproc de asasinate, în special ale unor lideri politici și militari.

Sâmbătă, postul public de televiziune Suspilne a susținut, citând surse anonime, că atacatorul era îmbrăcat ca un curier și mergea pe o bicicletă electrică.

Anunțul morții lui Andrii Parubîi a atras un val de omagii din partea oficialilor ucraineni.

Prim-ministrul Iulia Sviridenko a omagiat "un patriot" care "a adus o mare contribuție la formarea statului nostru".

O altă figură a Maidanului, Mustafa Naiem, a lăudat pentru AFP "umanismul" unui oficial care a luptat pentru "chestiuni importante".

Fostul președinte Petro Poroșenko a declarat că moartea lui Andrii Parubîi a fost o "împușcătură în inima Ucrainei", denunțând "un act de teroare".

