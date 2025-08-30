Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, împușcat mortal în Liov

Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost preşedinte al parlamentului de la Kiev, a fost împuşcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, transmit AFP, Reuters și Agerpres.



Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko şi procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanţe ale unei crime oribile în Lviv. Andrii Parubîi a fost ucis, a scris Zelenski pe platforma X.



El a promis o anchetă detaliată pentru a elucida toate circumstanţele acestui caz.



Parchetul ucrainean a anunţat sâmbătă după-amiază că a lansat o anchetă privind uciderea lui Andrii Parubîi (54 de ani).



O anchetă preliminară a fost deschisă pentru uciderea intenţionată a lui Andrii Parubîi, a indicat Biroul procurorului general într-un comunicat. Acesta menţionează că autorul este căutat de poliţie.



Andrii Parubîi a fost preşedinte al Radei (parlamentul unicameral ucrainean) în perioada aprilie 2016 - august 2019 şi un personaj important în timpul revoluţiei Maidan de la Kiev din 2014. El s-a pronunţat constant pentru relaţii mai apropiate cu Uniunea Europeană.



Acest asasinat survine într-o perioadă de intensificare a confruntărilor, în estul şi sud-estul Ucrainei, între forţele armate ucrainene şi cele ruse.



Forţele aeriene ucrainene au anunţat sâmbătă că au doborât 510 din cele 537 de drone şi 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia vineri noaptea într-un atac asupra Ucrainei. În 21 de cazuri dronele şi rachetele lansate de armata rusă au cauzat pagube materiale.



Un atac al forţelor ruse a vizat oraşul Zaporojie, din sudul Ucrainei, unde o persoană a murit şi alte cel puţin 24 au fost rănite, printre care trei copii. Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a declarat pe aplicaţia Telegram că atacul a avariat infrastructura şi mai multe clădiri de apartamente.



Pe de altă parte, armata ucraineană a informat că în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă a lovit rafinăriile din oraşele ruseşti Krasnodar şi Sizran.

