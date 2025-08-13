Zelenski acceptă ridicarea restricțiilor de călătorie în străinătate pentru bărbații de vârstă 18-21 de ani  

'Consider că aceasta este o evoluție pozitivă și va ajuta numeroși tineri ucraineni să mențină legăturile cu Ucraina și să se realizeze în Ucraina, în special la studii', a menționat Zelenski într-o declarație.



Președintele ucrainean precizează că interdicția de ieșire din țară va rămâne în vigoare pentru bărbații cu vârste de la 22 de ani în sus.



Conform legii marțiale adoptate odată cu lansarea invaziei ruse, bărbații apți să servească în armată cu vârste între 18 și 60 de ani au interdicție de a părăsi Ucraina. Cei cu vârste de peste 25 de ani pot fi mobilizați, prin urmare unii evită ieșirile din casă pentru a nu se întâlni cu patrulele de recrutori militari. În cazul celor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani nu a fost decretată mobilizarea obligatorie, dar cei voluntari se pot alătura armatei.



În Ucraina primele luni de război au fost marcate de un elan patriotic, numeroși voluntari venind atunci în rândurile armatei ucrainene, dar apoi Kievul s-a văzut nevoit să se bazeze pe mobilizarea obligatorie, o măsură nepopulară care a condus la numeroase tentative de fugă din țară, la coruperea responsabililor, la dezertări și la acțiuni de recrutare forțată în care ofițerii recrutori recurg inclusiv la metode brutale.



În pofida interdicției de ieșire din țară, mulți bărbați au reușit să părăsească Ucraina. Zelenski i-a îndemnat anul trecut pe aceștia să revină în Ucraina pentru a lupta pe front sau măcar pentru a lucra și plăti impozite, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News