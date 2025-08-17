Zeci de persoane rănite după un cutremur cu magnitudinea 6

Zeci de persoane au fost rănite, în timp ce mai multe case au fost avariate.

Zeci de persoane au fost rănite după ce un cutremur cu magnitudinea de 6 a lovit, duminică dimineață, centrul insulei Sulawesi, Indonezia, a anunțat Agenția Națională pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB), citată de Reuters.

Zeci de răniți și case avariate

Cutremurul, produs la o adâncime de 10 km, a zguduit regiunea Poso și a fost resimțit în zonele învecinate. Douăzeci și nouă de persoane au fost rănite, dintre care două grav, a precizat agenția într-un comunicat.

Presa din Indonesia precizează că o biserică și mai multe locuințe au fost avariate după cutremur, în timp ce zeci de enoriași care se aflau la o slujbă au fost răniți.

„La Biserica Elim, clădirea a fost grav avariată și s-a prăbușit parțial, zece persoane fiind rănite. Și în alte sate au fost raportate avarii, inclusiv la o moschee. În prezent, echipele din teren continuă colectarea de date”, a declarat Andi A. Sembiring, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și Logistică din cadrul BPBD Sulawesi Central.

Nu au fost raportate decese imediate, a adăugat BNPB.

„Majoritatea locuitorilor din subdistrictul Poso Pesisir au simțit puternic cutremurul. În districtul Poso, seismul s-a resimțit timp de aproximativ 15 secunde. Majoritatea oamenilor au fugit din case pentru a se adăposti în locuri sigure”, a declarat Abdul Muhari, șeful Centrului de Date, Informații și Comunicare pentru Situații de Urgență din cadrul BNPB.

Indonezia se află pe așa-numitul „Inel de Foc al Pacificului”, o zonă cu activitate seismică intensă, unde plăcile tectonice ale scoarței terestre se întâlnesc și provoacă un număr mare de cutremure.

