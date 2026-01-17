Zeci de oameni salvaţi de pe munte, în ultimele 24 de ore. O persoană a fost găsită decedată

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 47 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, transmite Salvamont România.

Apelurile au fost înregistrate după cum urmează:

9 apeluri pentru Salvamont Sinaia,

8 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov,

6 apeluri pentru Salvamont Maramureș,

5 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,

4 apeluri pentru Salvamont Suceava,

4 apeluri pentru Salvamont Alba,

3 apeluri pentru Salvamont Gorj,

2 apeluri pentru Salvamont Sibiu,

2 apeluri pentru Salvamont Harghita,

1 apel pentru Salvamont Neamț,

1 apel pentru Salvamont Lupeni,

1 apel pentru Salvamont Vatra Dornei,

1 apel pentru Salvamont Bistrița Năsăud.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 52 de persoane. Dintre acestea, 16 persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor. Din păcate,o persoană a fost găsită decedată și a fost transportată și predată la IML.

S-au primit și 44 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană, transmite Dispeceratul Salvamont.