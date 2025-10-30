€ 5.0856
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 14:53 30 Oct 2025 | Data publicării: 14:40 30 Oct 2025

Zece medici din Italia, acuzați că și-au „umflat” listele cu pacienți falși ca să muncească mai puțin
Autor: Alexandra Curtache

consultatii-litoral_06168500 Foto: Pixabay
 

Anchetă amplă la Spitalul Careggi din Florența: zece medici rezidenți sunt acuzați că au introdus aproape 300 de programări fictive în sistemul electronic al spitalului, pentru a-și reduce volumul de muncă.

Carabinierii NAS au descoperit că medicii investigați ar fi introdus, între iulie și august 2023, zeci de rezervări false în sistemul informatic CUP 2.0 al Spitalului Careggi din Florența.

Potrivit anchetei, stagiarii ar fi făcut mai multe programări în aceeași zi pe numele aceluiași pacient – care, în realitate, solicitase o singură vizită. În acest mod, ei ar fi blocat sistemul, făcând imposibilă programarea altor pacienți pentru consultații și analize.

Anchetatorii susțin că scopul acestor acțiuni era reducerea numărului de pacienți reali din primele ore ale dimineții, pentru ca medicii să aibă „zile de lucru mai puțin aglomerate”, conform Fanpage.

290 de programări false și un sistem public blocat

Verificările au arătat că, în perioada investigată, cel puțin 290 de programări au fost introduse în mod fraudulos în sistem.

Carabinierii au explicat că această practică a perturbat funcționarea normală a serviciilor publice de sănătate, afectând zeci de pacienți care nu au mai putut fi programați.

Procurorii din Florența au deschis un dosar penal

În urma raportului întocmit de Carabinieri NAS, Parchetul din Florența a inițiat proceduri penale împotriva celor zece medici rezidenți. O audiere preliminară a fost stabilită pentru 19 februarie 2027.

Conducerea Spitalului Careggi a colaborat „cu maximă transparență” cu anchetatorii, furnizând documentele necesare și declanșând, la rândul său, o anchetă internă pentru stabilirea eventualelor responsabilități disciplinare.

Investigațiile continuă sub supravegherea procurorilor, iar, potrivit Decretului legislativ 188/2021, niciunul dintre medicii implicați nu poate fi considerat vinovat până la pronunțarea unei sentințe definitive.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
România, cel mai mare producător și exportator de pui din UE. Ministrul Agriculturii, detalii mai puțin cunoscute / video
Publicat acum 2 minute
Guvernul României, modificări privind A3 și A7. Termenele de finalizare, extinse
Publicat acum 25 minute
Arhivele uraniului românesc, rătăcite la Măgurele! Ce a descoperit statul în urma cererii DCBusiness
Publicat acum 26 minute
Zece medici din Italia, acuzați că și-au „umflat” listele cu pacienți falși ca să muncească mai puțin
Publicat acum 1 ora si 14 minute
PSD pune presiune pe Bolojan: Premierul, chemat în Parlament pentru a explica retragerea trupelor SUA din România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 28 Oct 2025
Mesajul lui Adrian Năstase, după ce nu a fost invitat la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului
Publicat pe 28 Oct 2025
Noi detalii despre Ștefania Manolescu (Szabo): Managerul spitalului, precizări despre condițiile de muncă și ultimul consult
Publicat pe 28 Oct 2025
Ultimele clipe cu medicul Ștefania Manolescu (Szabo) în viață - video în articol
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close