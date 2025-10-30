Zece medici din Italia, acuzați că și-au „umflat” listele cu pacienți falși ca să muncească mai puțin

Carabinierii NAS au descoperit că medicii investigați ar fi introdus, între iulie și august 2023, zeci de rezervări false în sistemul informatic CUP 2.0 al Spitalului Careggi din Florența.

Potrivit anchetei, stagiarii ar fi făcut mai multe programări în aceeași zi pe numele aceluiași pacient – care, în realitate, solicitase o singură vizită. În acest mod, ei ar fi blocat sistemul, făcând imposibilă programarea altor pacienți pentru consultații și analize.

Anchetatorii susțin că scopul acestor acțiuni era reducerea numărului de pacienți reali din primele ore ale dimineții, pentru ca medicii să aibă „zile de lucru mai puțin aglomerate”, conform Fanpage.

290 de programări false și un sistem public blocat

Verificările au arătat că, în perioada investigată, cel puțin 290 de programări au fost introduse în mod fraudulos în sistem.

Carabinierii au explicat că această practică a perturbat funcționarea normală a serviciilor publice de sănătate, afectând zeci de pacienți care nu au mai putut fi programați.

Procurorii din Florența au deschis un dosar penal

În urma raportului întocmit de Carabinieri NAS, Parchetul din Florența a inițiat proceduri penale împotriva celor zece medici rezidenți. O audiere preliminară a fost stabilită pentru 19 februarie 2027.

Conducerea Spitalului Careggi a colaborat „cu maximă transparență” cu anchetatorii, furnizând documentele necesare și declanșând, la rândul său, o anchetă internă pentru stabilirea eventualelor responsabilități disciplinare.

Investigațiile continuă sub supravegherea procurorilor, iar, potrivit Decretului legislativ 188/2021, niciunul dintre medicii implicați nu poate fi considerat vinovat până la pronunțarea unei sentințe definitive.