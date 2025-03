Xi Jinping sfidează Uniunea Europeană și nu participă la summitul care marchează 50 de ani de relaţii diplomatice UE-China

Preşedintele chinez Xi Jinping a refuzat invitaţia de a merge la Bruxelles pentru a participa la un summit care marchează 50 de ani de relaţii diplomatice UE-China, a informat duminică publicaţia britanică Financial Times (FT), relatează Reuters și Agerpres.



Beijingul le-a spus oficialilor UE că premierul chinez Li Qiang se va întâlni cu preşedinţii Consiliului European şi Comisiei Europene în locul lui Xi Jinping, a precizat FT, citând două surse familiare cu această chestiune.



Premierul chinez participă în mod obişnuit la summit atunci când acesta este organizat la Bruxelles, în timp ce preşedintele chinez îl găzduieşte la Beijing, însă Uniunea Europeană doreşte ca Xi Jinping să participe la reuniunea de la Bruxelles pentru a marca 50 de ani de relaţii diplomatice între Beijing şi blocul comunitar, a precizat ziarul.



Tensiunile dintre Bruxelles şi Beijing au crescut după invazia Rusiei în Ucraina, UE acuzând China că sprijină Kremlinul, a mai spus FT. De asemenea, Uniunea Europeană a impus anul trecut taxe la importurile de vehicule electrice din China.



Ministerul chinez de Externe şi UE nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru a oferi declaraţii.



"Discuţii informale sunt în desfăşurare, atât cu privire la stabilirea datei summitului UE-China din acest an, cât şi cu privire la nivelul de reprezentare", a declarat un oficial european pentru publicaţia britanică, în timp ce ministerul chinez a fost citat spunând că nu are nicio informaţie să ofere în acest sens.

