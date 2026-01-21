Witkoff se vede cu Putin la Moscova, la solicitarea Rusiei: Un gest relevant din partea lor

La începutul săptămânii, Steve Witkoff a confirmat că va călători joi la Moscova, alături de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Potrivit informațiilor publicate de Kyiv Independent, agenda vizitei include o întâlnire directă cu liderul rus, Vladimir Putin.

Anunțul a fost făcut public de Witkoff într-un interviu acordat postului CNBC, preluat ulterior de Reuters. Oficialul american a explicat clar motivul deplasării: „E bine, uitați, trebuie să mergem să ne vedem cu el joi”.

Rusia a cerut întâlnirea Witkoff–Putin

Un detaliu esențial al acestei vizite este originea inițiativei. Într-un alt interviu, de această dată pentru Bloomberg TV, Witkoff a subliniat că întâlnirea de la Moscova nu a fost impusă de partea americană.

„Dar rușii au fost cei care au solicitat această întâlnire. Cred că e un gest relevant din partea lor”, a declarat acesta miercuri.

Această precizare adaugă greutate diplomatică evenimentului, mai ales în contextul tensiunilor persistente legate de războiul din Ucraina și al contactelor limitate dintre Moscova și emisarii occidentali.

Confirmarea Kremlinului și discuțiile despre pace

La Moscova, pregătirile sunt deja în desfășurare. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat oficial că se lucrează la organizarea unei întâlniri Putin–Witkoff, programată pentru joi, 22 ianuarie.

De altfel, Kremlinul anunțase încă de săptămâna trecută că este dispus să îi primească pe Witkoff și Jared Kushner pentru discuții legate de pacea în Ucraina. La acel moment, însă, nu existau date stabilite.

Putin și „Consiliul Păcii” al lui Trump

Pe finalul interviului acordat CNBC, Steve Witkoff a abordat și un subiect sensibil din plan politic. Întrebat dacă Vladimir Putin ar putea accepta să se alăture „Consiliului Păcii” propus de Donald Trump, trimisul special a oferit un răspuns mai rezervat: „Cred că da”.

Witkoff a precizat din nou că o invitație oficială în acest sens i-a fost deja transmisă liderului rus.

Un semnal diplomatic atent urmărit

Întâlnirea Witkoff–Putin la Moscova, solicitată de Rusia, este privită de analiști ca un posibil semnal de deschidere, chiar dacă rămâne de văzut ce rezultate concrete va produce. Spre final, rămâne cert un lucru, și anume faptul că inițiativa a venit din partea Kremlinului transformă acest contact într-un moment-cheie, atent monitorizat pe scena geopolitică internațională.

