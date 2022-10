Washingtonul se declară dezamăgit că Uniunea Europeană nu suspendă datoria Ucrainei

"Aş spune sincer că rămân dezamăgită de faptul că Comisia Europeană nu s-a alăturat grupului de creditori pentru a oferi o scutire de la plata datoriei Ucrainei", a declarat ministrul economiei şi finanţelor lui Joe Biden, la o întâlnire la Washington în cadrul reuniunilor de toamnă ale FMI şi Băncii Mondiale.



"Ucraina, după cum ştiţi, se confruntă cu un deficit uriaş de finanţare şi are nevoie de sprijinul nostru deplin", le-a spus ea miniştrilor de finanţe şi comisarilor europeni.



Un grup de creditori internaţionali ai Ucrainei, care cuprinde Canada, Franţa, Japonia, Marea Britanie, Germania şi Statele Unite, au semnat un protocol de acord la 14 septembrie ce prevede amânarea plăţii datoriei ucrainene după o solicitare a Kievului.



Aceste ţări şi-au dat acordul la 20 iulie şi de atunci au îndemnat alţi deţinători de obligaţiuni să facă acelaşi lucru.



"Comisia este un organism multilateral şi pentru a lua o astfel de decizie trebuie să avem un consens al tuturor statelor membre", a reacţionat comisarul pentru afaceri economice al Comisiei Europene Paolo Gentiloni, întrebat vineri într-o conferinţă după remarcile ministrului american.



"De aceea avem o cale diferită şi o abordare diferită a problemei", a adăugat el.



FMI a avertizat la aceste întâlniri că Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar ce ar putea ajunge la 4 miliarde de dolari pe lună în 2023.



Janet Yellen l-a primit marţi pe ministrul ucrainean de finanţe Sergii Marcenko, la Departamentul Trezoreriei.



Ea a cerut ţărilor partenere şi aliaţilor Statelor Unite să accelereze plăţile financiare către Ucraina şi să-şi intensifice asistenţa, atât pentru "a ajuta Ucraina să-şi menţină serviciile guvernamentale esenţiale", dar şi pentru "a începe să construiască şi să se redreseze".



"Vom continua să vă sprijinim", a promis dna Yellen.

Kovesi ar putea investiga şi încălcarea sancţiunilor împotriva Rusiei. Bruxellesul propune extinderea competenţelor Parchetului European

Comisarul european pentru justiţie, Didier Reynders, le-a propus joi statelor UE extinderea competenţelor Parchetului European (EPPO), astfel încât această instituţie să se ocupe şi de cazurile de eludare a sancţiunilor impuse de UE unor persoane şi entităţi, relatează agenţia EFE.

În primul rând, mă gândesc la încălcarea măsurilor restrictive ale UE sau la sancţiunile în urma agresiunii (Rusiei) în Ucraina, a declarat comisarul european la o conferinţă de presă ulterioară reuniunii miniştrilor europeni ai justiţiei desfăşurate la Luxemburg şi unde el a venit cu această propunere.



Consiliul UE, ce reuneşte statele membre, are în vedere să extindă pe 24 octombrie lista delictelor europene, pentru a include şi eludarea măsurilor restrictive. În continuare, Comisia Europeană va putea propune o directivă asupra definiţiilor armonizate şi sancţiunilor minime, pe care Parlamentul şi Consiliul le vor dezbate în procedură legislativă ordinară.



Obiectivul este de a face mai eficiente sancţiunile împotriva Rusiei, iar, după ce acţiuni de încălcare a acestora vor intra în sfera delictelor europene, va fi posibilă extinderea competenţelor EPPO de a le investiga, a explicat comisarul Reynders.



El a mai menţionat că majoritatea miniştrilor europeni ai justiţiei s-au exprimat favorabil asupra propunerii sale, la reuniunea de joi sau în contacte anterioare, dar pentru decizia de extinderea efectivă a competenţelor EPPO este necesară unanimitatea.



Parchetul european deja are competenţe care îi permit să acţioneze în unele cazuri de încălcare a sancţiunilor. Trebuie să mergem mai departe? Pur şi simplu, am pus întrebarea, a mai spus comisarul european, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News