Data publicării:

Vrei să cumperi un cățel? 74% din anunțurile de vânzare au fost dezactivate de OLX

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Stiri
pexels-pixabay-257519
pexels-pixabay-257519

Măsuri pentru combaterea comerțului ilegal de animale, pe internet: 74% din anunțurile de vânzare câini au fost dezactivate de OLX, după introducerea seriei de microcip, câmp obligatoriu pentru vânzare. 

În august 2024, Protecția Animalelor CJ Ilfov a pus bazele unui parteneriat cu platforma de vânzări OLX, Poliția Ilfov, DSVSA Ilfov, Asociația Chinologică Română și Colegiul Medicilor Veterinari. Scopul - combaterea comerțului ilegal de animale. În urma dezbaterii, OLX a introdus seria de microcip, câmp obligatoriu pentru vânzarea câinilor.


„De la o rată de verificare și dezactivare a anunțurilor de 30-40%, în august 2024, am ajuns în iulie 2025 la o rată de 74%, reușind să verificăm până la 6.000 de anunțuri pe lună. De asemenea, depistăm frecvent documente editate/falsificate, inclusiv în numele Asociațiilor Chinologice (sunt cel puțin 3-4 astfel de cazuri/lună) și furnizăm informatii Poliției în cel mai scurt timp, atunci când ne solicită”, spune Alexandru Stan, Content Quality & Fraud Prevention Manager OLX România.


Microciparea este obligatorie pentru toți câinii. Microcipul conține datele de identificare ale animalului și ale proprietarului său.

 
„Știm cu toții că vânzarea câinilor pe OLX este o practică răspândită. Vă reamintesc, de exemplu, că în România este interzisă vânzarea și înmulțirea de Pitbull, Bandog, Boerbul. În cazul altor tipuri și rase, cățelușele sunt exploatate, ținute doar pentru reproducere, fără drept de montă, adesea chiar și fără certificat de origine sau pedigree, cum este cunoscut de toată lumea”, spune Denisa Drumea, consilier Protecția Animalelor CJ Ilfov. 


Reprezentații CJ Ilfov amintesc populației că adopția este gratuită. În Ilfov, există o platformă dedicată adopției - www.ilfovadopta.ro. Mai mult, CJ Ilfov sterilizează și microcipează gratuit animale, câini și pisici. Programările se fac la numărul de telefon 0751.235.009.

