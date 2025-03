Vouchere de vacanță 2025. Informații de ultimă oră pentru bugetari. S-a ajuns la o variantă finală

În condițiile în care tot mai mulți salariați luau în calcul să renunțe la voucherele de vacanță, au avut loc negocieri importante, în urma cărora s-a decis ca salariaților care primesc vouchere de vacanță să li se acorde strict suma de 800 de lei, virată pe card. Astfel, ei nu mai trebuie să garanteze cu 800 de lei. Prin urmare, în acest mod se reduce o întreagă birocrație. Pur și simplu, voucherele de vacanță vor avea valoarea de 800 de lei în loc de 1600.

”O comisie a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), Ministerului de Finanţe, Ministerului Muncii şi câţiva reprezentanţi ai industriei, emitenţii de tichete şi FHR, alături de ANAT, s-a reunit, la Bucureşti, ca să dăm o dată drumul la normele de aplicare la vouchere de vacanţă. Ştiţi că s-a redus cuantumul suportat de stat de la 1.600 lei la 800 lei pentru vouchere, dar nici măcar n-au avut o exprimare fericită în acea ”ordonanţă trenuleţ” şi de aceea nu puteam să o aplicăm. Până acum nu s-au dat vouchere de vacanţă, pentru că nu existau norme de aplicare. Încercarea noastră a fost că, dacă totuşi s-au redus valoric să nu punem presiune suplimentară nici pe angajat - să vină el întâi cu bani de acasă că o să deconteze cândva, cineva - pentru că am făcut nişte studii interne şi am ajuns la concluzia că 85% din ei ar renunţa în condiţiile acestea. Nu funcţionează aşa şi cred că am obţinut să le punem banii pe card şi gata, să nu trebuiască ca ei să crediteze statul înainte”, a declarat Adrian Voican, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT).



El a precizat că prin virarea celor 800 de lei pe card, nu se va pune presiune nici pe angajator în sensul de a se transforma ”într-un fel de poliţie economică” care să strângă facturi, OP-uri, carduri, ca să dovedească că au fost cheltuiţi 1.600 de lei.



"Până la urmă, toată această subvenţie s-a redus la 800 lei, din care 160 lei sunt CASS şi impozit pe venit, mai rămân 640 lei. Câtă poliţie să faci pentru 640 de lei? Probabil că s-a ajuns la o declaraţie pe proprie răspundere şi o atenţionare din partea comercianţilor, ca să nu fie presiune nici pe ei. (...) Sper că după această întâlnire am ajuns la o concluzie în sfârşit şi o să apară un ordin de ministru cu normele de aplicare sau unul interministerial, cu normele de aplicare, şi o să deblocăm voucherele de vacanţă”, a mai spus Adrian Voican, conform Agerpres.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News