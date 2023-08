Vor fi date jos de pe YouTube melodiile cu versuri explicite ale lui Gheboasă? "Mă simt abuzat" - este reacţia lui Gabriel la sesizările CNA şi CNCD, după scandalul Untold

Consiliul Național al Audiovizualului a decis să facă o sesizare platformei YouTube cu privire la faptul că accesul minorilor la videoclipuri inadecvate nu este restricționat, așa cum este menționat în regulamentul intern al YouTube, potrivit G4Media. În cadrul ședinței au fost analizate melodii trap de la mai mulți artiști autohtoni precum: Gheboasa, Nane, Killa Fonic, Șatra Benz, Albert NBN, Amuly, Azteca și Ian. La finalul ședinței s-a votat în mod unanim întocmirea unei sesizări la adresa YouTube pe motiv că videoclipurile analizate nu sunt semnalate corespunzător ca fiind nepotrivite publicului minor.

Gheboasă a avut o intervenţie telefonică în direct la România TV unde a făcut o promisiune în faţa întregii ţări:

"Mă simt abuzat. Mie îmi pare rău că se întâmplă aşa ceva. Eu simt că nu am greşit cu nimic şi nu sunt omul care să înveţe copiii numai lucruri rele. Promit acum că-n următoarele mele show-uri, dacă sunt şi minori, vor fi cenzurate. Sunt de acord cu asta! Eu vreau să învăţ copiii lucruri bune, să-i îndemn să meargă la şcoală, să fie cuminţi... Iar eu promit că pot să am şi versuri mai bune de-atât! Eu la baluri ale bobocilor sau alte petreceri am fost de acord de fiecare dată să se cenzureze piesele sau să nu le cânt" - a spus Gheboasă.

Victor Ciutacu a întrebat: "La Cluj te-a rugat cineva să nu cânţi muzică nerecomandată minorilor?".

Gheboasă: "Nu! Nu a menţionat nimeni asta."

Lucian Romaşcanu, fost ministru al Culturii a intervenit: "Ce să zic? Probabil că nu e vina ta atâta timp cât organizatorii nu ţi-au cerut să nu cânţi aşa ceva, dar am marea speranţă că pe viitor vei şti să discerni între audienţă şi ce livrezi!".

Reamintim că Jandarmeria Cluj s-a autosesizat şi l-a amendat pe trapperul Gheboasă (Gabriel Gavriș) pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora, după concertul acestuia de la Untold, unde a cântat piesa „Dă-i ț*ganca”.





