Vom rămâne fără alimente pe raft? 224.000 de păsări sunt sacrificate acum în România. Frumosu, scenariu: Multe dintre aceste situații sunt provocate. Există un război economic

Aproximativ 224.000 de păsări trebuie eutanasiate după confirmarea a trei focare de gripă aviară la curcanii din fermele Codlea-Braşov, ale celui mai mare producător din România. Dragoş Frumosu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Industria Alimentară SINDALIMENTA, lansează o ipoteză teribilă.

”Situaţie este dramatică, pentru că dacă se întâmplă ca şi această gripă aviară să scape de sub control, la fel ca pesta porcină africană, vom ajunge în situaţia de a, eu ştiu, răspândi în întreaga ţară virusul şi de a distruge şi acest sector care este deosebit de dezvoltat pentru România, pentru că fermele şi abatoarele de păsări din România pot produce şi acoperi, după cunoştinţele pe care le am şi datele pe care le am, cam 80% din consumul populaţiei, ceea ce înseamnă extraordinar de mult chiar şi pe piaţa ouălor. Pentru mine este un semn de întrebare faptul că această gripă aviară a izbucnit numai pe o platformă, în condiţiile în care în zona respectivă sunt multe platforme de creştere a păsărilor. Sigur, Doamne fereşte să se întâmple şi la alţii, dar trebuie văzut motivul, fiindcă eu am început să cred de ceva vreme că multe dintre aceste situaţii sunt provocate. Există un război economic la nivel mondial, dacă stăm să ne gândim bine, şi atunci riscul este foarte mare şi nu aş vrea să ajungem ca pe rafturile magazinelor să găsim şi carne de pasăre din import” spune Dragoş Frumosu conform Rador.

”Sigur, nu aş vrea să fiu înţeles greşit, dar de când a început acest război între Rusia şi Ucraina şi de când noi suntem undeva la mijloc, ca şi, eu ştiu, solidaritate cu Ucraina şi cu acordarea unor forme de sprijin, fermierii noştri în general şi partea de agricultură are şi a suferit şi are în continuare de suferit foarte mult, plecând de la cereale, aduse prin România, sub formă de tranzit, dar de fapt, multe dintre ele s-au vândut în ţară la preţuri foarte mici, ceea ce a blocat vânzarea cerealelor fermierilor noştri, la blocatul portului Constanţa şi poate să fie inclusiv acest virus. Trebuie văzut, în urma verificărilor respective, ce contacte până la urmă au avut fermele de pe platforma unde s-a întâmplat acest lucru din în zona Braşovului” mai spune acesta.

Avertisment despre fenomenul de solidaritate și dat la export

”Întotdeauna am spus că avem o producţie suficientă şi că nu trebuie să ne fie teamă că nu vom avea alimente pe rafturi, dar, plecând de la considerentele care, mă rog, au venit chiar din momentul apariţiei pandemiei de COVID de acum câţiva ani de zile, ca şi o consecinţă, foarte multe ţări făcând o protecţie, încercând să facă o protecţie a populaţiei proprii, au redus în unele situaţii exporturile, exporturi fie de materie primă, fie de alimente, pe care de multe ori le luam şi noi. Plecând de la această premisă, de la toate măsurile, aş spune iar, din nou şi mă repet, de solidaritatea pe care o cere Uniunea Europeană în condiţiile actualului război, cu datul de energie electrică, cu preţuri mari la gaze şi energie electrică pentru populaţia noastră, deşi avem resurse suficiente, deci vorbind de resurse, da, că aici voiam să ajung, preţurile sunt uriaşe. Dacă vorbim de resurse pentru industria alimentară, sigur că putem spune că avem, dar se poate întâmpla acelaşi lucru, la un moment dat să ne depăşească fenomenul ăsta de solidaritate şi de dat export, până la urmă, de materie primă şi să existe riscul să ajungem într-un moment dificil. Eu cred, înclin să cred că discutând despre mâncare, discutând despre siguranţa alimentelor, măcar guvernanţii noştri vor lua măsurile în consecinţă şi nu se va întâmpla lucrul ăsta. Ceea ce este foarte important, pentru că de aici pot pleca multe aspecte negative, este că trebuie să exportăm din ce în ce mai puţină materie primă, să producem în România, creând locuri de muncă şi plus valoare, bani la bugetul statului şi să exportăm produs finit, adică făină, mălai, ulei, pentru că avem” a mai spus expertul din industria alimentară.

