Vladimir Putin a vorbit despre situația economică a Rusiei: "Este un indicator important"

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a apreciat situaţia din economia ţării ca fiind stabilă. Într-un interviu acordat postului de televiziune "Rossia-1" pentru programul "Moscova. Kremlin. Putin", şeful statului rus a subliniat că rezultatele obţinute au fost mai bune nu numai decât previziunile adversarilor Rusiei, ci şi decât aşteptările conducerii ruse. "Situaţia din economie este stabilă; în plus, este mult mai bună decât ceea ce au prevăzut adversarii noştri, chiar şi noi" - a spus Vladimir Putin, răspunzând la întrebările jurnalistului Pavel Zarubin.

"În general, situaţia noastră nu este doar stabilă, ci cred că este destul de satisfăcătoare" - a adăugat Putin. Liderul rus a subliniat că, în Rusia, unul dintre principalii indicatori macroeconomici - şomajul - se află la un minim istoric. "Inflaţia este mai mică decât cea estimată şi, important, are o tendinţă de scădere.

Consider că, la finalul primului trimestru al acestui an, se poate apropia de 5%, faţă de 11,9, în prezent. Şi acesta este un indicator foarte important pentru a putea asigura un nivel de trai decent pentru oameni şi a asigura veniturile reale" - a spus preşedintele Rusiei. În plus, potrivit afirmaţiilor acestuia, producţia industrială, agricultura, construcţiile în Rusia sunt, de asemenea, în creştere, relatează Rador care citează agenția rusă Tass.

Putin a vorbit și de despre situația de pe front

Putin se simte încrezător și în priivința situației de pe front.

Dinamica este pozitivă. Totul se desfăşoară conform planului Ministerului Apărării şi Statului Major, a declarat Putin pentru postul de televiziune public Rossiya-1.



Şi sper că luptătorii noştri ne vor da încă o dată satisfacţie prin rezultatele lor militare, a continuat şeful statului rus.



Armatele rusă şi ucraineană revendicau vineri fiecare controlul asupra oraşului Soledar din estul Ucrainei, ce împreună cu oraşul învecinat Bahmut este scena unor lupte crâncene, descrise de un consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski drept cele mai sângeroase de la începutul invaziei ruse.

