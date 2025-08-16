Vladimir Putin, primele declarații în Rusia după vizita în Alaska. Cum a numit întâlnirea cu Trump

Președintele Vladimir Putin a oferit primele declarații în Rusia, după întâlnirea cu președintele american Donald Trump de vineri, din Alaska. Liderul rus a declarat sâmbătă, 16 august, într-o reuniune televizată cu oficiali de rang înalt de la Kremlin, că vizita sa a fost „oportună și extrem de utilă”, caracterizând discuția sa cu omologul american ca fiind „sinceră și substanțială”, transmite Reuters.

„Am avut ocazia și am profitat de ea pentru a discuta despre originile și cauzele acestei crize (războiul din Ucraina n.red). O soluție trebuie construită tocmai pe eliminarea cauzelor inițiale” ale conflictului, a spus Putin la ședința la care a convocat oficiali din cadrul președinției, guvernului și parlamentului de la Moscova.

„Nu am mai avut negocieri directe de acest fel la acest nivel de mult timp” și „am avut ocazia să ne reafirmăm poziția în mod calm și temeinic”, a adăugat liderul rus, citat de agențiile AFP și EFE și preluat de Agerpres.

De asemenea, Putin a afirmat că Rusia respectă poziția Statelor Unite ale Americii privind conflictul din Ucraina și că Moscova caută să îl încheie pașnic.

Aspectele întâlnirii Trump - Putin din Alaska

După întâlnirea de vineri cu Putin, Trump a anunțat că un eventual acord pentru încetarea războiului din Ucraina depinde acum de președintele ucrainean.

Președintele american a precizat că, deși discuțiile cu omologul său rus au fost „constructive” și au înregistrat anumite progrese, nu a fost încheiat niciun acord și nu a fost făcut public motivul principal al blocajului.

La summitul din Alaska, cei doi președinți au discutat timp de peste trei ore și, la final, au făcut doar declarații de presă, fără a răspunde întrebărilor jurnaliștilor.

Trump a afirmat că întâlnirea a fost de „nota 10” și că există potențial pentru pași concreți spre pace, menționând că ar fi dispus să participe la o eventuală întâlnire trilaterală între SUA, Rusia și Ucraina. El a mai precizat că succesul negocierilor depinde de deciziile președintelui Zelenski și, într-o măsură mai mică, de implicarea liderilor europeni.

După întâlnirea cu Putin, Trump i-a contactat telefonic pe liderii europeni și pe președintele Zelenski pentru a le prezenta concluziile discuțiilor.

