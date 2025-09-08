Data publicării:

Vladimir Putin, încă un pas pentru retragerea Rusiei din Convenția Europeană împotriva torturii

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Președintele rus a inițiat o măsură pentru ieșirea țării din Convenția Europeană împotriva torturii.

Președintele Vladimir Putin a înaintat parlamentului rus un proiect de lege privind retragerea din Convenția Europeană pentru prevenirea torturii, a informat luni, 8 septembrie, agenția de presă de stat TASS, citând o bază de date parlamentară, transmite Reuters.

Acțiunea vine după ce, la finalul lunii august, guvernul rus l-a îndemnat pe Vladimir Putin să denunțe convenția, potrivit unei rezoluții publicate pe un site oficial. Rezoluția, semnată de prim-ministrul Mikhail Mișustin, solicita retragerea Rusiei atât din convenție, cât și din protocoalele sale adiționale.

Rusia a aderat la convenție în anul 1998. Aceasta a fost semnată pe 5 mai 1998, în același timp cu aderarea la Consiliul Europei. Convenția a intrat în vigoare în Rusia în septembrie 1998 și a permis Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (CPT) să efectueze vizite independente în locurile de detenție.

Scopul convenției

Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelor Inumane sau Degradante (ETS Nr. 126) a fost adoptată în cadrul Consiliului Europei la Strasbourg, la 26 noiembrie 1987, și a intrat în vigoare la 1 februarie 1989. Preambulul face referire la articolul 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, care interzice tortura și tratamentele degradante, și subliniază necesitatea unui mecanism preventiv nejudiciar pentru întărirea protecției persoanelor private de libertate, potrivit Consiliului Europei.

Convenția instituie Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT), un organism independent format din experți aleși în calitate individuală, nu în numele statelor lor. Prin articolele sale, Convenția oferă CPT dreptul de a efectua vizite, periodice sau ad-hoc, în orice loc de detenție din statele semnatare: penitenciare, centre de reținere, unități psihiatrice și alte instituții unde se află persoane private de libertate.

După fiecare vizită, CPT întocmește un raport detaliat cu constatări, recomandări și solicitări de clarificări transmise autorităților naționale. Statul parte are obligația de a răspunde în mod detaliat, de obicei în termen de trei până la șase luni. În mod normal, rapoartele sunt confidențiale, dar pot fi publicate la cererea statului vizitat. În caz de necooperare sau de nerecunoaștere a recomandărilor, CPT poate face o declarație publică.

Convenția reprezintă un instrument pentru protecția drepturilor omului, bazat pe prevenție, dialog și cooperare, dar nu și pe sancțiuni. Dacă instanțele, precum Curtea Europeană a Drepturilor Omului, reacționează la plângeri individuale, CPT acționează preventiv, înainte ca abuzurile să devină sistemice, protejând astfel persoanele aflate în detenție.

De asemenea, convenția poate fi aplicată și statelor care nu sunt membre ale Consiliului Europei prin Protocoalele adiționale (Nr. 1 și Nr. 2, în vigoare din 1 martie 2002), care reglementează participarea acestora și numirea membrilor CPT.

Cum se poate retrage un stat

Procedura de retragere a unui stat din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii presupune trimiterea unei notificări oficiale, în scris, către Secretarul General al Consiliului Europei. Retragerea devine efectivă la șase luni de la primirea acestei notificări.

Chiar după ce retragerea intră în vigoare, statul rămâne responsabil pentru respectarea obligațiilor internaționale referitoare la faptele sau evenimentele care au avut loc înainte de această dată.

Citește și: Putin și Xi discută despre viața până la 150 de ani. Ingineria umană și viitorul spre nemurire. Bogdan Chirieac: Cei doi se cred Dumnezei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Guvernul francez, în colaps. Provocare uriașă pentru Macron
08 sep 2025, 10:17
Vladimir Putin, încă un pas pentru retragerea Rusiei din Convenția Europeană împotriva torturii
08 sep 2025, 10:15
Autocar cu turiști străini, accident grav în drum spre aeroportul din Barcelona 
07 sep 2025, 23:10
Viktor Orban spune că o victorie a partidelor Pro-UE în alegerile din 2026 ar aduce haos în Ungaria
07 sep 2025, 21:11
Donald Trump, pregătit să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul trimisului special în Ucraina, Keith Kellogg
07 sep 2025, 20:50
Guvernul britanic a găsit unde să ducă migranții, după ce 1000 au sosit în țară într-o singură zi
07 sep 2025, 21:01
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Rusia, cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei. Chirieac: Şansele de pace sunt îndepărtate. Scopul lui Putin, acelaşi din februarie 2022
07 sep 2025, 19:54
A căzut internetul în Asia, după ce mai multe cabluri de sub Marea Roșie ar fi fost tăiate 
07 sep 2025, 19:34
Amendă de până la 1.000 de euro pentru purtarea unui obiect vestimentar, în Austria
07 sep 2025, 19:02
Decizia Rusiei după ce a fost presată de OPEC să crească producția de petrol în condițiile în care are dificultăți cu exportul 
07 sep 2025, 17:59
Casele la 1 euro din Italia, capcană? Un cuplu care a vrut să cumpere a fost salvat de un avocat care le-a tradus documentele
07 sep 2025, 17:47
Satul care a doborât recordul pentru cel mai lung șir de ștrudele. Și nu e din Austria
07 sep 2025, 18:05
Omagiul adus de foștii angajați ai lui Giorgio Armani. Cum l-au numit pe designerul italian
07 sep 2025, 17:26
Ucraina a atacat conducta Drujba, care transportă petrol în Ungaria și Slovacia
07 sep 2025, 16:09
Fotografia controversată postată de un medic pe un site de întâlniri. A fost exclus definitiv din profesie
07 sep 2025, 15:34
Un adolescent italian mort în 2006 a devenit primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor"
07 sep 2025, 13:31
Premierul Japoniei a demisionat
07 sep 2025, 12:54
Putin și Xi discută despre viața până la 150 de ani. Ingineria umană și viitorul spre nemurire. Bogdan Chirieac: Cei doi se cred Dumnezei
07 sep 2025, 13:34
Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial de tenis, se relaxează în Mykonos: Vacanță de lux pe iaht alături de partenerul ei, Georgios Frangoulis
07 sep 2025, 11:47
Trump amenință Chicago cu o intervenție militară împotriva imigranților. Guvernatorul îl numește dictator: Îmi place mirosul deportărilor dimineața 
07 sep 2025, 11:07
Bombardamente masive în capitala Ucrainei: Sediul Guvernului a luat foc. Au fost raportați trei morți, inclusiv un copil
07 sep 2025, 09:51
Cauza accidentului din Lisabona. De ce a deraiat funicularul care a ucis 16 oameni
07 sep 2025, 08:26
China acuză Canada și Australia de „provocări” militare în strâmtoarea Taiwan
07 sep 2025, 08:55
Atac fatal al unui rechin asupra unui surfer, pe o plajă celebră. „A suferit răni catastrofale”
06 sep 2025, 23:52
În Grecia, reforma fiscală se face prin reduceri de taxe de 1,9 miliarde de dolari
06 sep 2025, 22:59
America scumpește accesul pentru turiști: Costuri aproape duble pentru vizitatorii din țări partenere
06 sep 2025, 23:56
Forțele ruse plănuiesc o operațiune de "străpungere decisivă" în Doneţk, susține armata Ucrainei
06 sep 2025, 22:40
Cea mai mare frică a Regelui Charles, dezvăluită în timp ce se pregătește să se întâlnească cu Prințul Harry
06 sep 2025, 21:54
NYPD, criticat după ce a arestat un bărbat nevinovat identificat de AI. Nici măcar nu semăna cu suspectul
06 sep 2025, 20:53
Adolescent jihadist arestat: Plănuia să atace Parlamentul European, Palatul Elysee și ambasadele mai multor state
06 sep 2025, 20:54
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
06 sep 2025, 19:47
Data la care vor avea loc funeraliile Ducesei de Kent a Marii Britanii
06 sep 2025, 18:30
Italia merge împotriva curentului european al taxării. Cum a devenit Milano adăpostul miliardarilor planetei
06 sep 2025, 18:16
Trump îl sprijină pe Kennedy Jr. în acțiunile sale legate de vaccinuri, în pofida scandalului din Congres: Are intenții foarte bune și idei puțin diferite
06 sep 2025, 17:12
O fetiță de 9 ani a absolvit examenul de Bacalaureat
06 sep 2025, 15:45
Guvernul sârb vrea să oprească protestele: 42 de manifestanți arestați la Novi Sad 
06 sep 2025, 15:15
De ce salvatorii din Afganistan nu au ajutat femeile după cutremur. „Bărbații și copiii au fost tratați primii”
06 sep 2025, 13:55
Putin și Zelenski, propuneri reciproce în privința unei întrevederi: "Știe că nu pot să merg acolo" 
06 sep 2025, 13:19
Tensiuni între SUA şi Venezuela. Trump a mutat avioane de luptă în Caraibe. Linia roşie care nu trebuie trecută
06 sep 2025, 11:41
Funeraliile Prințesei Diana, momentul în care întreaga lume a stat în loc. 28 de ani de la ceremonia de înmormântare
06 sep 2025, 11:35
Agenția Fitch modifică perspectiva economică a Poloniei la "negativă"
06 sep 2025, 09:38
Vladimir Putin își pune cele mai mari speranțe în "Puterea Siberiei 2": "Va fi benefică pentru ambele părți" 
06 sep 2025, 08:39
Protestele violente din Serbia continuă. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene împotriva mulțimii - VIDEO
06 sep 2025, 08:39
Donald Trump a repetat greșeala făcută cu ISIS și în cazul războiului din Ucraina. "S-a dovedit mult mai dificil decât crezusem inițial"
05 sep 2025, 23:58
Budapesta blochează din nou integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană: Ne distrug securitatea și agricultura
05 sep 2025, 23:57
Prințul Harry „are nevoie disperată” de o întâlnire cu Regele Charles
05 sep 2025, 23:23
Forțele speciale americane, misiune secretă în Coreea de Nord. Este echipa care l-a lichidat pe Bin Laden
05 sep 2025, 23:06
Moartea lui Giorgio Armani declanșează goana după hainele vintage ale designerului italian
05 sep 2025, 20:55
Probleme la Google. Comisia Europeană, amendă de aproape 3 miliarde de euro
05 sep 2025, 19:57
Câte trupe occidentale ar urma să fie trimise în Ucraina după război
05 sep 2025, 19:17
Germania are cel mai rapid supercomputer AI din UE. Merz vrea să ajungă din urmă SUA și China: Ne dorim să devenim o naţiune AI
05 sep 2025, 19:33
Cele mai noi știri
acum 37 de minute
Prof. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național I.L. Caragiale, invitată la DC Edu, în prima zi de școală
acum 45 de minute
Psihoterapeutul Cosmin Bara, invitat la Născuți în diaspora / VIDEO
acum 55 de minute
GALERIE FOTO/ Elevii, la școală. Profesorii, în stradă - VIDEO. ”Vin autocare cu protestatari. Piața Victoriei e plină”
acum 1 ora 11 minute
Cod Galben de averse torențiale, vânt puternic și grindină. ANM, județele vizate
acum 1 ora 21 minute
De la fermă la farfurie: românii din Vaslui care schimbă avicultura din România
acum 1 ora 38 minute
Guvernul francez, în colaps. Provocare uriașă pentru Macron
acum 1 ora 40 minute
Vladimir Putin, încă un pas pentru retragerea Rusiei din Convenția Europeană împotriva torturii
acum 1 ora 41 minute
Câștiguri sigure, fără impozit. În ce să investești acum
Cele mai citite știri
pe 7 Septembrie 2025
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
pe 7 Septembrie 2025
Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion
pe 7 Septembrie 2025
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
pe 7 Septembrie 2025
Ce scrie presa internațională despre situația României, după cele patru moțiuni de cenzură de duminică
pe 7 Septembrie 2025
Horoscop săptămânal. Vești bune și rele pentru Gemeni, Fecioară, Pești și Balanță. Stres în plus pentru Berbec
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel