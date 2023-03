Vladimir Putin convoacă de urgență Consiliul de Securitate, după ce "Ucraina a luat ostatici în Rusia". Avertismentul experților în dezinformare

Vladimir Putin a convocat de urgență Consiliul de Securitate al Federației Ruse cu privire la un presupus grup de sabotaj ucrainean care a "luat ostatici" în Rusia, scrie Metro.



Rapoarte neconfirmate de la Moscova afirmă că un grup de până la 50 de ucraineni au trecut granița în regiunea Bryansk.



Serviciul Federal de Securitate a declarat într-o declarație pentru agențiile de presă ruse că propriile sale forțe și armata încearcă să lichideze ceea ce ei a descris drept "un grup armat de naționaliști ucraineni" care s-ar fi infiltrat.

Unii experți în dezinformare au calificat deja acest lucru drept propagandă pe Twitter și au spus o "posibilă operațiune fals flag și campanie de dezinformare" venită de la Kremlin.

Mykhailo Podolyak, consilierul lui Volodimir Zelenski, a subliniat, de asemenea, că aceasta este "o provocare clasică deliberată” din partea invadatorului".



Într-o declarație pe Twitter, el a spus: "Rusia vrea să-și sperie poporul pentru a justifica atacul asupra unei alte țări și sărăcia în creștere a poporului său după un an de război. Mișcarea partizană din Rusia devine din ce în ce mai puternică și mai agresivă. Teme-te de partizanii tăi".

Predictable, poorly done, provocation on the border of Chernihiv region. Russian propaganda burst with "breakthrough of the Ukrainian sabotage group" into Bryansk region of Russia. Russian special services have been fully engaged in provocations since Putin came to power. pic.twitter.com/aJFIpN7lCf