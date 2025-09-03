Data actualizării: | Data publicării:

Viorica Dăncilă, replică usturătoare pentru Oana Țoiu (MAE)

Viorica Dăncilă a avut o replică pentru Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri ai României, sunt în aceste zile invitați în Republica Populară Chineză, sunt se marchează 80 de ani de la terminarea celui de-al Doilea Război Mondial. Aceștia au apărut în mai multe imagini alături de președinții din China, Rusia și Coreea de Nord: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un.

Viorica Dăncilă a reacționat după ce Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, s-a distanțat de gestul celor doi politicieni și a spus că România nu este reprezentată de astfel de apariții.

Fostul premier a criticat modul în care ministrul Oana Țoiu gestionează relațiile externe și a subliniat că aceasta izolează România pe plan internațional, prin refuzul de a participa la evenimente importante și prin declarații neadecvate despre lideri internaționali. Viorica Dăncilă susține că această izolare explică lipsa României la masa negocierilor internaționale și consideră că țara ar trebui să dezvolte relații economice și diplomatice mai bune cu marile puteri, inclusiv China.

„Invitația a fost din partea președintelui Republicii Populare Chineze, președintele Xi Jinping, o invitație care pe mine m-a onorat. Eu am fost în calitate de fost premier, nu am reprezentat Guvernul acolo, dar faptul că doi români, doi foști premieri au fost invitați la un eveniment de o asemenea însemnătate, eu cred că este un lucru foarte bun.

Referitor la doamna ministru Țoiu... Doamna ministru nu știu ce fel de diplomație face pentru că în China nu lasă ambasada să participe la un eveniment la care au fost prezente aproape toate ambasadele, de cei care participau a spus cuvinte nu tocmai frumoase, am văzut aprecierile domniei sale față de președintele Trump și vicepreședintele Vance și mă întreb ce fel de diplomație este aceasta.

Așa se explică de ce niciodată nu suntem la masa negocierilor, pentru că în loc să dezvoltăm relații cu marile puteri, cu alte state ale lumii, avem un ministru de Externe care efectiv izolează România. Toți caută să aibă relații economice, relații cu China, iar noi închidem porțile de parcă am avea relații foarte importante cu toți liderii lumii", a spus Viorica Dăncilă.

„Să termine cu acea etichetă de pro-european!"

Viorica Dăncilă a subliniat că prioritar este interesul României, care necesită relații bune cu China, SUA și țările din Golf pentru dezvoltare și influență internațională.

„Mai vreau să fac o precizare. Să termine cu acea etichetă de pro-european! Și eu sunt pro-european, dar sunt pro-român, iar România, în acest moment, are nevoie de relații foarte bune cu China, relații care să aducă dezvoltare pentru țara noastră, are nevoie de relații bune cu Statele Unite, cu țările din Golf. Dacă izolăm țara de aceea nu vom fi niciodată la masa negocierilor, într-un moment foarte complicat în plan intern și extern”, a spus Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă a subliniat că și președintele Donald Trump discută intens cu Xi Jinping și este important ca România să abordeze diplomația și relațiile internaționale cu țări care modelează situația geopolitică globală, ceea ce nu pare să se întâmple acum.

„Am văzut că au fost discuții intense între președintele Trump și președintele Xi Jinping. Mai mult decât atât, cu puțin timp în urmă, era informația că președintele Trump va fi prezent la acest eveniment. Eu nu știu ce trebuie să-i explicăm doamnei Țoiu. Pentru mine e important modul în care abordează dansa diplomația românească și relațiile României cu țări care vor creiona la nivel global toată situația geopolitică”, a spus Viorica Dăncilă.

Fostul premier a explicat că nu ea, ci președintele Chinei a stabilit lista invitaților la eveniment, iar acesta a ales persoane cu care are relații de prietenie, economice sau diplomatice.

„Când te invită cineva, nu tu stabilești lista de invitați la persoana respectivă acasă. Președintele Xi Jinping a invitat pe toți cu care consideră că are relații de prietenie, relații economice și diplomatice. Nu eu am făcut lista de invitați și nici doamna Toiu nu o să poată să facă acest lucru. Eu m-am bucurat că am fost invitată de președintele Chinei la un asemenea eveniment, un eveniment atât de important”, a spus Viorica Dăncilă.

 

„O asemenea atitudine este impardonabilă"

Întrebată cât de grav este că șefa diplomației românești a interzis ambasadei să participe la evenimentul de la Beijing, fostul premier a răspuns că este o atitudine „impardonabilă”. Viorica Dăncilă a subliniat că, în timp ce alte țări europene caută relații cu China, România rămâne izolată din cauza lipsei de implicare a ministrului în dialogul internațional.

„O asemenea atitudine, din partea ministrului de Externe, a conducătorului diplomației românești, este impardonabilă. Au fost reprezentanți și din Bulgaria, și din Italia, de peste tot, toată lumea vrea să aibă relații cu China. Noi suntem destul de izolați pentru că pe doamna Țoiu am văzut-o numai în Ucraina și Republica Moldova, și o mai cheamă la Bruxelles pentru că este obligatoriu să participe la Consiliul Uniunii Europene, dar în rest nu am văzut că interacționează cu liderii europeni.

În condițiile acestea, când toți vor sprijin, când toți vor relații economice, ministrul de Externe român vine cu asemenea fapte și cu asemenea afirmații care cu siguranță vor fi văzute de partea chineză. Îmi pare foarte rău că nu înțelege importanța acestui moment pentru România”, a spus Viorica Dăncilă la Realitatea Plus.

