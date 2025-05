Viktor Orbán, mesaj de ultimă oră privind alegerile din România. L-a citat pe unul dintre candidați / video

Viktor Orbán, premierul Ungariei, a publicat un mesaj pe X în care dă asigurări că Budapesta rămâne alături de București și de poporul român, în „lupta pentru creștinism și suveranitate“. El l-a citat pe George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, care a dat exemplul Ungariei în dezbaterea de joi seară cu Nicușor Dan.

„Ieri, în timpul dezbaterii prezidențiale din România, Ungaria a fost menționată pe subiectul creștinismului. Unul dintre candidați, domnul Simion, a spus următoarele și citez: „Acum este timpul pentru Europa națiunilor, o Europă creștină, în care vom lupta pentru dreptul nostru de a fi cetățeni europeni“. Asta nu a fost spus în Ungaria, ci în România vecină și suntem complet de acord”, a precizat Viktor Orbán.

Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

„Împărtășim un destin istoric cu poporul român. Nu intervenim în alegerile prezidențiale în curs de desfășurare. Totuși, din inima Bazinului Carpatic, asigurăm poporul român și viitorul său președinte: Ungaria este pentru unitate, nu pentru diviziune. Nu vom sprijini nicio formă de izolare politică împotriva României sau a liderilor săi. Românii pot conta pe maghiari în lupta lor pentru creștinism și suveranitate!“, a mai spus premierul ungar Viktor Orbán într-o postare pe X.

Românii sunt chemați din nou la urne duminică, 18 mai 2025, pentru a-și alege președintele. Cei doi candidați care se vor confrunta pentru a obține cea mai înaltă funcție în stat sunt George Simion și Nicușor Dan. În timp ce candidatul AUR a plecat de pe o poziție de forță, după ce a obținut aproape 40,96% din voturile exprimate pe 4 mai, ami precis 3.862.761 de voturi, Nicușor Dan e încrezător că poate recupera diferența până duminica viitoare. Pe 4 mai, candidatul independent susținut acum de USR și PNL a obținut doar 20,99%, adică 1.979.767 de voturi.

Romania’s elections are none of our business. However, from the heart of the Carpathian Basin, we assure the Romanian people and their future president: Hungary stands for unity, not division. We will not support any form of political isolation against Romania or its leaders.… pic.twitter.com/fAwWAUl4Ep